L'Equipe de France se qualifie pour l'Euro 2025

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Éliminatoires de l’Euro féminin 2025, 5e journée

Stade Gaston-Gérard (Dijon)

France-Suède 2-1

Buts : Karchaoui (32e), Katoto (74e) pour la France ; Rybrink (49e) pour la Suède

Dans ce choc crucial contre la Suède, les Bleues d'Hervé Renard débutaient mieux que leurs adversaires venues avec une équipe remaniée. Dominatrices, les Françaises trouvaient le poteau via Diani (9e). La lumière venait finalement de Sakina Karchaoui, laquelle ouvrait le score d'un missile en pleine lucarne. Après un premier acte convaincant, l'Equipe de France ne revenait pas bien du vestiaire. Cela se payait cash avec l'égalisation suédoise sur corner et plus d'occasions concédées. Les Bleues trouvaient finalement un second souffle et Katoto redonnait l'avantage à la France d'une reprise à bout portant sur corner.

𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗟’𝗘𝗨𝗥𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟱 🇪🇺🔥

Les Bleues s’imposent (2-1) face à la Suède et se qualifient pour le prochain championnat d’Europe en Suisse 🏆#FRASUE #FiersdetreBleues #Euro2025 pic.twitter.com/DTi0ZEhlXk — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 12, 2024

2-1, score final. Ce 4e succès en 5 matchs de qualification permet à la France de valider officiellement son billet pour l'Euro 2025 en compagnie de l'Allemagne, de l'Espagne et du Danemark. Avec 12 points, elles mènent leur groupe de la mort devant l'Angleterre 10 points et la Suède 7 points. De bonne augure à quelques jours des JO 2024.