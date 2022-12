L’appel de la FFF, Kolo Muani révèle les vraies raisons

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Battue par la Tunisie (1-0) mercredi, l’équipe de France attend la décision de la FIFA. La Fédération Française de Football a porté réclamation pour le but refusé à Antoine Griezmann. Un appel lancé pour deux raisons particulières.

Sans surprise au vu du onze remanié, les Bleus n’ont pas rendu leur meilleure copie face à la Tunisie. Beaucoup de remplaçants ont débuté la rencontre, et pas tous à leur poste de prédilection, d’où la production collective largement insuffisante. Ce n’était pas le contexte idéal pour Randal Kolo Muani, loin d’être le plus décevant, mais peu en vue dans de match quasiment sans enjeu pour les Français déjà qualifiés pour les huitièmes du Mondial 2022.

Erreur de l'arbitre sur le but annulé de Griezmann, la FFF pose réclamation : https://t.co/uQbmWiJYzZ pic.twitter.com/sHPgkfOtIT — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 1, 2022

« Le plaisir a surtout été de jouer ce premier match de Coupe du monde. C'est un rêve d'enfant, a réagi l’attaquant de l’Eintracht Francfort. On a essayé de mettre de l'envie. Plus en deuxième période car en première on perdait pas mal de ballons. Le coach nous l'a rappelé à la mi-temps. Je ne touchais pas beaucoup de ballons parce qu'on était sous pression et qu'on a eu du mal à ressortir. Et je pense que les Tunisiens avent plus envie que nous. »

Chez les Bleus, en revanche, beaucoup n’ont pas réussi à se lâcher. « C'était notre problème. Pas mal de joueurs ont joué avec le frein à main, il y a eu un peu de pression, a reconnu l’ancien Nantais. C'est bien pour nous qu'on ait joué ce match-là pour savoir à quel point le niveau de la Coupe du monde est élevé. » L’autre point positif, c’est que l’équipe de France espère encore échapper à la défaite. Pour rappel, le but d’Antoine Griezmann a été refusé pour un hors-jeu dans les tout derniers instants de la partie.

Pour Griezmann et le moral

Il s’agit pourtant d’une erreur arbitrale puisque l’officiel, qui avait déjà redonné le coup d’envoi, n’était plus autorisé à consulter la VAR. La FFF a donc porté réclamation de manière inutile d’après certains, mais pour deux raisons expliquées par Randal Kolo Muani. « C'est important pour Antoine car ça lui enlève un but sinon. Pour notre moral aussi, le match nul passe mieux qu'une défaite », a expliqué l’international tricolore, déjà focalisé sur le huitième contre la Pologne dimanche (16h).