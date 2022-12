L’Angleterre a aussi Kylian Mbappé, le cousin du Français !

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Adversaire de l’équipe de France en quarts de finale du Mondial 2022, l’Angleterre a découvert son propre Kylian Mbappé. L’homonyme du Français n’est autre que son cousin.

Drôle d’histoire dans la presse anglaise. A quelques jours du quart de finale contre l’équipe de France, l’Angleterre découvre qu’elle possède également son Kylian Mbappé. Cet adolescent de 16 ans, homonyme de l’attaquant tricolore, n’est autre que le cousin du Parisien. En effet, son père était lui aussi le cousin de Wilfrid Mbappé, papa du gamin de Bondy.

Malgré ce lien, les deux Kylian ne se connaissent pas. D’ailleurs, ils ne sont pas dans le même camp puisque le plus jeune vit à Leicester et chantera pour l’Angleterre samedi. « Je suis le vrai Kylian Mbappé et je soutiens l'Angleterre, a confié le latéral gauche au Sun. Si Gareth Southgate m'appelait, je stopperais Mbappé. Je suis assez rapide comme lui. C'est sans doute de famille. Et je suis plutôt bon défenseur. »

On tomorrow's front page: 'I’m the real Kylian Mbappe and I live in Leicester – I’m backing England to beat France'https://t.co/dEYhAWYIn9 pic.twitter.com/W2R8TE7UOJ — The Sun (@TheSun) December 7, 2022

« Mon père et ma famille soutiennent tous la France, mais moi je suis pour l'Angleterre, a insisté le natif de Paris. Tous mes amis sont fous des Three Lions. Et si je suis honnête, je suis plus Anglais que Français maintenant. Je parle mieux anglais, je vis ici depuis plus longtemps. Je choisirais un roulé à la saucisse plutôt qu'un croque-monsieur tous les jours. » Il n’empêche que vivre avec ce nom l’expose à des situations insolites.

« J’aimerais beaucoup le rencontrer »

« Je n'ai jamais eu aucun problème avec mon nom. Tous mes amis me connaissaient avant que Mbappé devienne célèbre, donc pour eux je suis toujours Kylian, a confié le joueur de Friar Lane & Epworth FC. Les autres équipes doivent vérifier quand elles voient mon nom sur la feuille de match. Peut-être qu'elles pensent que c'est une blague. » C’est pourtant bien un Kylian Mbappé qui représente ce club de la banlieue de Leicester. Et qui n’avait jamais entendu parler de son cousin avant son éclosion sur le Rocher.

« J'ai seulement réalisé que mon nom était fou quand j'ai regardé la télé et que j'ai vu ce jeune joueur de Monaco nommé Kylian Mbappé. J'en ai parlé à mon père il m'a dit : "Oui, c'est le fils de mon cousin." J'ai trouvé ça amusant mais c'est un réel honneur. J'aimerais beaucoup le rencontrer un jour », a lancé le fils de Steeve Mbappé qui, à l’image de toute l’Angleterre, espère que son cousin ne brillera pas ce week-end.