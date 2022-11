Kylian Mbappé visé par une accusation blessante

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Lors de France-Australie, Kylian Mbappé a tiré un grand nombre de coups de pied arrêtés français, corners comme coup-francs. Une nouvelle attribution qui en a étonné certains. Les consultants de RMC, Eric Di Meco et Emmanuel Petit, ont l'explication.

L'Equipe de France a réussi son entrée dans le Mondial face à l'Australie mardi soir avec un large succès (4-1), malgré une frayeur initiale. Kylian Mbappé a naturellement été au rendez-vous. Le prodige du PSG a marqué un but et délivré une passe décisive pour Olivier Giroud, ce qui lui a valu d'être élu joueur du match par le jury de la FIFA. Une prestation complète avec une présence de tous les instants, et peut-être même un peu trop. Certains observateurs et supporters se sont étonnés de le voir frapper la plupart des coups de pieds arrêtés français pendant la rencontre, et pas toujours de manière idéale à l'exemple de ce coup-franc un peu sur la gauche qui a fini directement dehors. Si le bilan dans le domaine n'était pas infamant, on estime qu'Antoine Griezmann était plus approprié pour tenir le rôle sur la durée.

Mbappé encore obsédé par ses statistiques

La question est de savoir pourquoi Kylian Mbappé a pris autant de soin à se charger de cet aspect du jeu tricolore. S'il peut se montrer précis dans l'exercice du coup-franc, tirer les corners n'est pas dans ses habitudes au PSG ou en bleu. En concertation avec son collègue de RMC Emmanuel Petit, Eric Di Meco a peut-être trouvé la raison de ce comportement de Mbappé. L'attaquant veut faire gonfler ses statistiques en Equipe de France et ainsi valoriser encore plus ses propres performances individuelles, quitte à ce que ce soit au détriment du collectif et donc des Bleus. Une version que l'ancien joueur de l'OM a étayé.

🎙 Di Meco : "On a parlé de cela avec Manu Petit, et on a eu la même réflexion. Je reste persuadé que Mbappé a insisté pour tirer les coups de pied arrêtés pour soigner ses stats."https://t.co/56d5J7EQcr — RMC Sport (@RMCsport) November 23, 2022

« On était choqué. On a parlé de cela hors-antenne avec Manu (Petit), et on a eu la même réflexion. Je reste persuadé que Mbappé insiste pour tirer les coups de pied arrêtés pour soigner ses stats. S'il ne veut pas entrer dans la bataille sur les coups de pied arrêtés, qu'il reste aux 16 mètres (...) J'espère qu'après ce que l'on a vu contre l'Australie ça sera réglé lors du prochain match contre le Danemark », a confié un Eric Di Meco quelque peu agacé. En effet, il ne comprend pas que Kylian Mbappé puisse poursuivre ses objectifs personnels en parallèle et parfois au détriment du collectif. Surtout que pour ce faire, il a du imposer sa vision des choses à Didier Deschamps et obtenir de lui les coups de pied arrêtés. Si cela est vrai, Kylian Mbappé ne devra pas se rater sous peine de subir un retour de bâton, lui qui est souvent accusé de faire passer ses ambitions personnelles avant celles de son équipe, que ce soit en équipe de France et même avec le Paris Saint-Germain.

Une belle entrée dans la compétition. 🇫🇷👍🏽 pic.twitter.com/Bftn5KAO72 — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 22, 2022

Pour le sélectionneur national français, tant que tout se passera bien il n'y a pas réellement de raison de changer, même di Deschamps a bien vu face à l'Australie qu'il y avait des choses à régler notamment dans ce secteur. Et si ce n'est pas le cas, les réseaux sociaux s'en sont chargés. « Évidemment. En U11 district y a un enfant qui veut toujours tirer tout. Pourtant il ne sait pas les tirer. Mbappé, c’est pareil », « Une évidence que Mbappé ne doit pas tirer les CPA.. Deschamps y'a t il un pilote dans l'avion ? Tu nous avais habitué à mieux », « Il veux prendre le leadership mais cette partie là nous affaibli Griezmann a été décisif en 2018.. », « Et c'est la catastrophe, il est pas capable de lever un ballon », les attaques sont multiples, même si certains font judicieusement remarquer que tirer un corner n'entre pas dans les statistiques, y compris lorsqu'il y but, la FIFA ne considérant pas cela comme une passe décisive.