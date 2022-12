Kylian Mbappé sort du silence et fait une promesse

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Tandis que la presse mondiale lui tresse des lauriers, Kylian Mbappé commence à digérer la défaite de l'équipe de France face à l'Argentine en finale du Mondial 2022 au Qatar.

Auteur d’un triplé, dont deux penaltys et un but égalisateur fantastique à 2-2, Kylian Mbappé a raté son rêve d’enchaîner une deuxième Coupe du Monde. Mais quoiqu’il en soit, et même si comme ses coéquipiers il a semblé être tétanisé durant 75 minutes, l’attaquant français de 23 ans a montré qu’il était toujours là lorsque la France avait besoin de lui. Ce lundi, les médias de toute la planète saluent l’incroyable performance de celui qui a été le meilleur buteur du Mondial au Qatar, même si finalement l’histoire s’est mal terminée. Malgré le réconfort de ses coéquipiers et du Président de la République, Kylian Mbappé semblait totalement KO sur la pelouse de Doha, et sa venue sur le podium pour chercher le trophée de meilleur buteur a ressemblé à un long calvaire.

Mbappé sort du silence et fait une promesse

Silencieux depuis la fin du match, c’est via un très court message sur les réseaux sociaux que le numéro 10 de l’équipe de France a fait part de ses sentiments en seulement deux mots. « Nous reviendrons », annonce Kylian Mbappé, qui espère pouvoir tourner rapidement la page en faisant un long parcours avec le PSG en Ligue des champions, avant de partir en mission pour gagner l'Euro 2024 et le Mondial 2026. A 23 ans, Mbappé est parti pour régner sur le football mondial encore pas mal de temps, désormais tout le monde est d'accord, ou presque, sur ce sujet concernant l'attaquant des Bleus encore une fois salué après la finale par le Roi Pelé.