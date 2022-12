Kylian Mbappé MVP au Qatar, le monde est à ses pieds

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France figure bien dans les favoris pour le titre mondial en 2022. Un statut qu'elle doit beaucoup à Kylian Mbappé depuis le début du tournoi. Le joueur du PSG éclabousse de son talent les matchs français, les statistiques le confirment aisément.

Dès que l'on parle de l'Equipe de France au Mondial 2022, son visage revient instantanément. Kylian Mbappé a excellé lors de la phase de poules des Bleus. Le prodige du PSG a notamment contribué aux succès sur l'Australie et par-dessus tout sur le Danemark. Lors de ce deuxième match très disputé, il a inscrit un doublé mettant sans cesse en danger la défense danoise. Très clairement, les adversaires des Français telle la Pologne dimanche surveillent et craignent Kylian Mbappé, le meilleur joueur français. Peut-être également le meilleur joueur de la coupe du monde pour le moment.

Mbappé, danger numéro 1 de la coupe du monde

Les chiffres sont éloquents concernant le gamin de Bondy. Avec trois réalisations, il fait partie du groupe de tête au classement des buteurs avec Lionel Messi, Enner Valencia, Cody Gakpo, Alvaro Morata et Marcus Rashford. Mais, Mbappé est bien plus qu'un finisseur dans ce tournoi. Il est réellement la menace offensive par excellence sur toute une action. Il est le joueur qui contribue au plus d'actions menant à un tir, menant à un but et il est logiquement premier sur les fameux expected goals xG (actions dangereuses).

Lors du premier tour, et avec l'équipe de France, Kylian Mbappé est le joueur à avoir le plus tiré au but avec 16 tirs. Il devance son coéquipier au PSG, qui évolue lui avec l'Argentine, Lionel Messi (13 tirs). Un chiffre individuel presque équivalent à celui de l'équipe complète de Pologne (19 tirs), qui sera ce dimanche sur la route de l'équipe de France. En outre, Mbappé est le joueur qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse (32), soit un de plus que l'équipe de Pologne. Enfin, il est le cinquième meilleur dribbleur du Mondial avec huit dribbles réussis. Autant le dire, la Pologne ne peut pas se tromper sur le Français à surveiller de près ce dimanche en huitième de finale, avec comme l'a dit malicieux l'ancien joueur de l'OM, Arkadiusz Milik, un scooter pour réussir à le suivre.