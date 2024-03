Kylian Mbappé hué à Marseille, la France est révoltée

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

De copieux sifflets ont accompagné chaque prise de balle de Kylian Mbappé lors du match de l’Equipe de France face au Chili au stade Vélodrome de Marseille mardi soir et cela a agacé Didier Deschamps.

Kylian Mbappé s’y attendait, il n’a pas échappé aux nombreux sifflets de l’Orange Vélodrome de Marseille mardi soir à l’occasion du match de l’Equipe de France contre le Chili. L’attaquant du PSG, qui a totalement raté son match, a copieusement été hué à chacune de ses prises de balle et cet acharnement a passablement agacé Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’Equipe de France connait mieux que personne le public marseillais et s’y attendait lui aussi. Mais il a tout de même fait part de son agacement, pour ne pas dire plus, après la victoire tricolore face aux coéquipiers d’Alexis Sanchez (3-2).

Kylian #Mbappé copieusement sifflé au #Vélodrome à l’annonce de la composition de l’équipe de France… pic.twitter.com/HKpGDtWoIn — Alexandre Jacquin (@AJac13) March 26, 2024

« Je ne suis pas surpris, malheureusement. Tout le monde connaît la rivalité avec le PSG et le match qu’il y a dimanche. Ça ne devrait pas arriver, c’est l’équipe de France, c’est le capitaine. Après, ce n’est pas tout le stade non plus. Mais ce n’est pas spécifique à Marseille. Ailleurs en province, d’autres joueurs ont pu être sifflés. En compétition, ici, il n’y a pas de soucis. En amical en revanche… Mais ça ne devrait pas. Allez, je vais être gentil : c’est décevant, pour ne pas dire autre chose » a pesté Didier Deschamps, qui aimerait que toute son équipe soit soutenue et que les rivalités des clubs soient mises entre parenthèses le temps d’un match des Bleus. Un avis massivement partagé sur les réseaux sociaux, où les sifflets à l’encontre de Kylian Mbappé ont été dénoncés par les internautes. Dans la presse également, plusieurs observateurs et journalistes ont regretté le manque de soutien à l’encontre du capitaine des Bleus à Marseille. Mais à quatre jours du Classique de la Ligue 1 entre le PSG et l’OM, il ne fallait pas s’attendre à autre chose et le principal intéressé lui-même en avait conscience en conférence de presse d’avant-match.