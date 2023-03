Kylian Mbappé capitaine, Griezmann prêt à tout plaquer !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a été nommé lundi soir capitaine de l'équipe de France par Didier Deschamps, qui va prochainement l'annoncer publiquement. Antoine Griezmann pourrait ne pas le digérer.

Les joueurs de l’équipe de France se sont retrouvés ce lundi à Clairefontaine, et le suspense concernant le joueur qui portera le brassard de capitaine de la sélection pendant les années à venir a déjà disparu. Didier Deschamps a discuté avec plusieurs de ses cadres d’entrée de jeu, et le rôle de capitaine a été confié dans la foulée à Kylian Mbappé. Du haut de ses 24 ans, le joueur du PSG va prendre ses responsabilités, comme il aime tellement le faire, lui qui a déjà eu cet honneur avec son club de coeur récemment. Mais le vainqueur de la Coupe du monde 2018 et finaliste en 2022 a désormais le feu vert pour être le patron assumé après les retraits d’Hugo Lloris et de Raphaël Varane, d’autant plus que Paul Pogba et N’Golo Kanté peinent à revenir, et qu’Antoine Griezmann était le seul concurrent réel du buteur tricolore afin de devenir le responsable de l’équipe sur le terrain.

Mbappé a l'étoffe du héros

Kylian Mbappé en a a été informé ce lundi, et comme d’habitude, Didier Deschamps a laissé fuiter quelques informations sur ce sujet afin de pouvoir les confirmer prochainement en conférence de presse. Une décision qui ne surprendra pas grand monde, même si Mbappé reste un joueur jeune pour une telle responsabilité. Mais il n’y a pas de quoi faire peur à l’ancien monégasque, qui est déjà un leader des Bleus en raison de sa capacité à faire des différences, à empiler des buts, et à porter son équipe quand elle en a besoin.

Néanmoins, ce mardi, L’Equipe apporte une précision de taille, à savoir qu’Antoine Griezmann s’estimait clairement légitime pour le brassard. A 32 ans, il possède une énorme expérience et est le seul joueur avec Mbappé à avoir fait le carton plein lors des deux dernières Coupes du monde en terme de sollicitations. Le joueur de l’Atlético de Madrid estimait également être plus fédérateur que Mbappé, qui peut parfois agacer dans un vestiaire avec sa haute estime de lui-même et des mots cassants. Ce n’est pas vraiment la fabrique de « Grizi » qui aime avoir un groupe ensemble et prêt à tout donner sur le terrain.

Un gros coup de blues pour Griezmann ?

En conséquence, le natif de Mâcon pourrait se mettre à réfléchir à son avenir international. L’attaquant tricolore a été marqué par le départ de plusieurs joueurs dont il se sent très proche, comme Steve Mandanda, Lloris et Varane, et sent bien que ce sera difficile de retrouver Paul Pogba en Bleu. Si le feeling ne passe pas, selon L’Equipe, Antoine Griezmann pourrait très bien mettre un terme à quasiment 10 ans de présence en équipe plutôt que de faire la compétition de trop. Ce serait en tout cas un terrible coup dur pour Didier Deschamps, qui a pu compter sur un joueur déchainé à la dernière Coupe du monde, et qui connait actuellement une deuxième jeunesse avec l’Atlético après un passage compliqué à Barcelone avant cela.