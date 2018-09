Kylian Mbappé Ballon d'Or 2018 ? La France vote oui !

Dans : Equipe de France, PSG.

Jamais un footballeur français n'a semblé si proche de remporter le Ballon d'Or et succéder ainsi à Zinedine Zidane, lauréat du précieux trophée en 1998 l'année du premier sacre de la France dans un Mondial. 20 ans plus tard, les Bleus ont renouvelé cet exploit, et forcément cela donne des chances supplémentaires à nos internationaux. Ce dimanche, RTL a fait réaliser un sondage auprès de la population française sur le joueur qui devrait être désigné Ballon d'Or 2018 par le jury de France-Football.

Et sans discussion, c'est Kylian Mbappé qui arrive en tête de cette étude d'opinion. L'attaquant français du Paris Saint-Germain obtient 44% des suffrages et devance Antoine Griezmann (18%), N'Golo Kanté (7%) et Raphaël Varane (5%). Visiblement, la victoire de Griezmann en Europa League avec l'Atlético Madrid contre l'OM ne lui suffit pas, Mbappé ayant tout gagné sur le plan national avec le Paris SG, mais n'ayant pas été très loin en Ligue des champions. De même Raphaël Varane a lui tout gagné (Ligue des champions et Mondial), mais son rôle de défenseur le met probablement moins sur le devant de la scène par rapport à Kylian Mbappé.