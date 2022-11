Kylian Mbappé au repos, prise de tête chez les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Ultra-décisif depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé doit-il souffler lors du dernier match de groupe de la France contre la Tunisie ?

Buteur et passeur décisif contre l’Australie lors du premier match de groupe de l’Equipe de France dans cette Coupe du monde 2022 au Qatar, Kylian Mbappé a remis ça samedi après-midi face au Danemark. Dans une rencontre bien plus disputée mais toujours dominée par la France, l’attaquant du Paris Saint-Germain a inscrit un magnifique doublé lors de la victoire des Bleus, d’ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Le troisième match contre la Tunisie devient toute suite moins important et Didier Deschamps devrait procéder au minimum à cinq changements selon L’Equipe avec les titularisations possibles de Mandanda, Konaté, Fofana, Guendouzi ou encore Coman. Dans son édition du jour, le quotidien national se demande par ailleurs si Didier Deschamps va faire souffler Kylian Mbappé afin de préserver son meilleur joueur dans l’optique des huitièmes de finale.

Mbappé préservé contre la Tunisie, Deschamps hésite

Et à vrai dire, cela doit fumer dans le cerveau de Didier Deschamps car il y aurait du bon et du moins bon à faire souffler Kylian Mbappé contre la Tunisie mercredi à 16 heures. « Il ne faut pas freiner un si bel élan, il ne faut pas qu'il le vive comme une frustration, il ne faut pas qu'il reste huit jours sans jouer, il ne faut pas qu'il se fatigue » écrit le quotidien, qui détaille que Mbappé pourrait vivre comme une frustration une mise sur le banc face à la Tunisie mercredi. A priori, Didier Deschamps devrait trancher pour un entre-deux raisonnable : Kylian Mbappé jouera mais il est quasiment acquis que le buteur parisien ne disputera pas l’intégralité de la rencontre face aux Tunisiens. Le staff de l’Equipe de France doit maintenant choisir si l’ancien Monégasque débutera et sortira aux alentours de l’heure de jeu ou s’il sera remplaçant avant de rentrer pour la dernière demi-heure. « A priori, il jouera une heure pour commencer » conclut le média sportif, qui rappelle toutefois que c’est à chaque fois dans la dernière demi-heure que Kylian Mbappé a inscrit ses trois buts lors de la Coupe du monde 2022.

Pour Eric Blanc, le seul cas épineux risque de concerner tout de même le numéro 10 de l'équipe de France, car Mbappé est très sensible à ses statistiques personnelles, d'autant qu'il a débuté le Mondial à 100 à l'heure. « Les mecs ils veulent tous jouer, Mbappé évidemment qu’il veut jouer, il a le même tempérament, l’orgueil, la fierté et l’envie d’avoir des stats qu’un Cristiano Ronaldo et qu’un Lionel Messi. A moins qu’il soit blessé, il veut jouer même les matchs bidons. Il se pliera à ce que lui dira Deschamps, mais je pense qu’il va démarrer et sortir en cours de match », explique le consultant de la chaîne sportive, qui pense que l'attaquant des Bleus et du PSG ne fera pas de scandale mais a bien l'intention de disputer la rencontre contre la Tunisie, même si l'équipe de France est déjà qualifiée pour la suite du Mondial 2022.