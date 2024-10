Kolo Muani arme fatale de la France, le PSG se fait taper dessus 

Dans : Equipe de France.

Ecarté par Luis Enrique au PSG, Randal Kolo Muani est un joueur apprécié par Didier Deschamps en Equipe de France. Et l’attaquant parisien est digne de la confiance de son sélectionneur avec des prestations abouties, comme lundi soir en Belgique (1-2).

Titulaire contre Israël jeudi soir, Randal Kolo Muani a profité de l’absence de Kylian Mbappé et des douleurs à la cheville de Marcus Thuram pour gratter du temps de jeu en Equipe de France. L’attaquant du Paris Saint-Germain a enchaîné lundi soir une seconde titularisation, à Bruxelles face à la Belgique. Le n°12 des Bleus a profité de ce rassemblement du mois d’octobre pour faire le plein de confiance. Actif mais en manque de réussite jeudi, l’ancien Nantais a cette fois fait preuve d’une efficacité redoutable face aux Diables Rouges en inscrivant un doublé avec un penalty d’abord et une jolie tête décroisée ensuite. Dans son édition du jour, L’Equipe souligne la différence flagrante entre le Randal Kolo Muani du PSG, décevant à chaque apparition et en manque totale de confiance et entre celui de l’Equipe de France, rayonnant et décisif.

« On comprend pourquoi Didier Deschamps est si attaché à lui, en tout cas plus que Luis Enrique. Il faut l'être pour bonifier à ce point 32 ballons touchés, dont un de la main qui a provoqué l'annulation du but de Manu Koné (58e). Une frustration vite effacée, reléguée au rang de péripétie. Ce mardi matin, il est plutôt permis d'estimer que l'histoire bleue de Kolo Muani est si particulière qu'elle ne dépend surtout pas de son actualité parisienne » écrit le quotidien national dans son édition du jour en lui attribuant par ailleurs la meilleure note du match avec un joli 8/10. En conférence de presse après la victoire française, Didier Deschamps a d’ailleurs salué la belle prestation de son avant-centre.

Deschamps et Luis Enrique, une gestion aux antipodes

« Il est intéressant, rayonnant, en confiance, et il a beaucoup de qualités, avec un profil bien spécifique. Il a un jeu de tête plutôt performant, et grâce au fait de pouvoir enchaîner avec nous, il est très souvent performant » se félicite Didier Deschamps, qui gère Randal Kolo Muani à l’opposée de Luis Enrique, qui ne lui accorde que très peu de confiance comme le démontre le match à Nice juste avant la trêve internationale, durant lequel l’attaquant du PSG a été remplacé dès la mi-temps. Au contraire, "DD" a systématiquement appelé Kolo Muani depuis le Mondial 2022, appréciant son profil, son état d'esprit et jugeant ses performances satisfaisantes. Dans le camp français, il n’y a pas que Didier Deschamps qui estime que l’ancien buteur de Francfort pourrait faire beaucoup de bien à Paris, si son entraîneur le gérait différemment.

Après la victoire des Bleus, Mattéo Guendouzi a lui aussi salué la performance de son coéquipier. « On a tous une grande confiance en lui, on savait qu'il pouvait marquer. On est toujours avec lui. Quand on ressent la confiance d'un coach, ça fait toujours du bien au mental. Je pense qu'il pourra faire beaucoup de bien au PSG en championnat ou dans les autres compétitions » a glissé l'ancien joueur de l'OM. L’intéressé, quant à lui, savoure et a simplement contenté de confirmer que le coach lui « fait plus confiance ici », sans en rajouter pour ne pas aggraver son cas au PSG. Mais alors que Gonçalo Ramos est toujours blessé, les prestations abouties de Kolo Muani avec la France pourraient (peut-être) donner quelques idées à Luis Enrique, bien que le profil de l’ancien attaquant de Nantes ne corresponde pas du tout à ce que recherche le technicien catalan.