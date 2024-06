Kings WC ‍: La France éliminée sur un but WTF, Nasri pète un plomb

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Portée par Jérémy Ménez, l’équipe de France est éliminée de la Kings World Cup. Une sortie de route au terme d'un scénario rocambolesque qui a mis Samir Nasri hors de lui sur les réseaux sociaux.



Ce dimanche soir, alors que la formation du streamer AmineMaTue devait battre l’Argentine après une victoire et une défaite lors des deux premiers matchs, l’équipe Foot2Rue a finalement perdu contre le Muchachos FC. La France ne verra donc pas les huitièmes de finale de la nouvelle compétition lancée par Gerard Piqué et qui se déroule au Mexique depuis quelques jours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Tricolores peuvent nourrir de gros regrets, vu qu’ils ont perdu sur un fait de jeu plus que limite… Lors de la séance de tirs au but, Christian Nsapu pensait avoir arrêté la tentative d’Edwin Cárdenas, mais le ballon est finalement rentré quelques secondes après avoir touché le plafond alors que le gardien français célébrait encore son arrêt…

??????????? C'EST 5 SECONDES MAX ??????? pic.twitter.com/pIlByEeKBI — Aminematue TV 😞🌧 (@AmineMaTueTV) June 2, 2024

Une fin de match complètement WTF qui met Nasri hors de lui. « On peut perdre mais on se fait bais**de A à Z par l'arbitrage. Il ne faut pas abuser non plus. C'est quoi ces règles ? Ce sont des fous ! Il n'y a personne qui fait autant de vues que nous. Il n'y a aucun streamer qui a eu la même communauté, on ne peut pas accepter ça ! On a raté de nombreuses occasions, d'accord, mais on demande un arbitrage normal. Je refuse de perdre comme ça. La vie continue, il y a des choses beaucoup plus graves », a lancé, sur Twitch, l’ancien joueur des Bleus. Ce dernier n'a pas hésité à s'en prendre à Ibai Llanos, l'un des plus streameurs mondiaux l'accusant d'avoir inventé des règles sur les joueurs autorisés à participer ou pas à cette épreuve, pour pas que la France ne gagne. Et Nasri d'attaquer Gérard Piqué dans la foulée de n'avoir pas été réglo, tout ça dans des termes assez imagés.



Quand Nasri il dis les termes comme ça c'est vraiment le GOAT #KingsWorldCUP #Foot2Rue pic.twitter.com/wsGmokyoud — madjeR (@madjer9_) June 2, 2024