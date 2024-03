Karim Benzema ‍: Négocier avec l'Arabie Saoudite, c'est cadeau pour la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

En retraite internationale depuis son éviction de la Coupe du monde 2022, Karim Benzema pourrait faire son grand retour avec l’Equipe de France à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris.

Thierry Henry a le droit de sélectionner trois joueurs de plus de 23 ans et pour l’instant, l’identité des fameux « jokers » est encore un mystère. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud sont les trois premiers choix du sélectionneur de l’Equipe de France olympique, mais il sera difficile de convaincre les clubs de ces trois joueurs de les libérer. Des anciens internationaux évoluant aujourd’hui dans des championnats plus exotiques tentent donc leur chance avec des appels du pied dans la presse. C’est le cas de Dimitri Payet (Vasco de Gama) et plus récemment de Karim Benzema (Al-Ittihad), qui a reconnu qu’il serait partant pour disputer les Jeux Olympiques.

Une opportunité à saisir de toute urgence pour Thierry Henry selon Olivier Bossard. Sur la Chaîne L’Equipe, le journaliste a fait savoir que tous les feux étaient au vert à ses yeux pour revoir Karim Benzema sous le maillot tricolore. « La carrière de Karim Benzema mérite une autre sortie que celle à laquelle il a eu le droit en 2022 dans la solitude et l’incompréhension la plus totale. Les images au Qatar étaient terribles et il n’y a jamais eu d’explication. Sa carrière mérite une autre fin. Karim Benzema présente beaucoup d’avantages » a lancé le journaliste de France Football dans l'Equipe de Greg avant de poursuivre.

Benzema aux JO, tous les feux sont au vert

« C’est un joueur qui ne va pas disputer l’Euro et qui sera donc plutôt frais, c’est un joueur qui joue en Arabie Saoudite et je me dis qu’il sera peut-être plus facile de négocier avec Al-Ittihad qu’avec le Real Madrid. Et le sélectionneur des Espoirs, ce n’est pas Didier Deschamps mais Thierry Henry qui a toujours dit à quel point il admirait Karim Benzema, donc je me dis que l’idée est excellente » estime Olivier Bossard, qui adorerait -comme de nombreux Français- voir le Ballon d’Or 2022 faire son grand retour en sélection. Un scénario qui n’est pas écarté par Philippe Diallo et Thierry Henry, lesquels semblent plutôt réceptifs à l’appel du pied lancé par Karim Benzema.