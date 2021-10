Karim Benzema et la France, Daniel Riolo dit tout sur son grand mal

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Intenable en cette année 2021, Karim Benzema est désormais vu comme un sérieux prétendant à la victoire dans la course au Ballon d’Or. Pas pour Daniel Riolo.

Jusqu’à présent, ce titre individuel semblait promis à Lionel Messi, pas forcément au firmament avec le FC Barcelone dans une année difficile, mais toujours aussi efficace sur le plan personnel, et surtout vainqueur de la Copa America durant l’été. Pendant ce même été, l’Italie remportait l’Euro en se signalant surtout par son collectif, et la France bien que favorite, se manquait rapidement avec son élimination par la Suisse. Bien qu’efficace sur le plan personnel, Karim Benzema semblait devoir faire les frais de la défaillance française pour le Ballon d’Or. Mais son incroyable début de saison, où il tient le Real Madrid à bout de bras, et son niveau de jeu affiché dans la victoire des Bleus dans la Ligue des Nations, poussent clairement le joueur formé à l’OL dans le bon sens. En Espagne comme en France, on estime que KB9 est entré sérieusement dans la danse.

Messi plus fort que Benzema ?

Ce n’est toutefois pas valable pour Daniel Riolo. Le poil à gratter de l’After Foot sur RMC est entré violemment dans le débat sur le futur Ballon d’Or. Pour lui, impossible de voir Karim Benzema s’imposer, et c’est dit de manière assez impitoyable. « Les Bleus n'ont rien fait à l'Euro et le Real n'a rien fait en C1. Ce n'est pas deux matches dans une compétition en carton qui vont changer les choses. Benzema, c'est un joueur extraordinaire, peut-être l’un des meilleurs en ce moment, mais c'est absurde de penser à lui pour le Ballon d’or. Thierry Henry n’a jamais eu le Ballon d’Or, et des saisons de malade, il en faisait », a assuré un Daniel Riolo qui lance un débat vieux comme le monde sur les critères pour le Ballon d’Or. Est-ce que Messi et sa victoire en Copa America valent forcément plus, alors qu’il n’a pas aidé le Barça à faire bonne figure en Liga comme en Ligue des Champions ?

La discussion est comme souvent chaude quand le sujet du Ballon d’Or est évoqué. Et encore plus quand il s’agit de Karim Benzema. Pour Daniel Riolo, il est impossible d’avoir un avis tranché sur l’attaquant des Bleus, sans que cela ne débouche sur des accusations de racisme. De quoi presque lui faire regretter l’absence de Karim Benzema en équipe de France. « La seule chose positive qu’il y avait à l’absence de Benzema en bleu, c’est qu’on évitait tous les crétins qui te traite de raciste si tu te mets pas à genou devant lui. Le grand mal de ce joueur c’est d’être aimé par autant de demeurés ! On s’en sortira jamais de ces idiots », a balancé le consultant de l’After Foot, excédé de voir ce débat forcément tourner autour des origines d’un joueur.