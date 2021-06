JO : Ripoll tient enfin sa liste de 18 joueurs

Dans : Equipe de France.

Finalement, la France présentera bien une équipe pour les Jeux Olympiques (21 juillet - 7 août). La composition du groupe n’a pas été simple pour Sylvain Ripoll. Mais malgré les nombreux refus des clubs, qui n’étaient pas obligés de libérer leurs joueurs pour cette compétition, le sélectionneur des Bleuets a fini par trouver 18 éléments plus un réserviste, à savoir le gardien Maxence Prévot. Comme prévu, on y retrouve notamment les trois joueurs nés avant 1997 : Téji Savanier, Florian Thauvin et André-Pierre Gignac.

La liste des 18 : Bernardoni, Larsonneur - Badiashile, Caci, Kalulu, Michelin, Saliba, Sarr - Camavinga, Caqueret, Ikoné, Savanier, Thauvin, Tousart - Gignac, Gouiri, Kolo Muani, Nordin.