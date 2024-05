JO ‍: Le Real va finir par craquer, Mbappé y croit

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Déterminé à disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024, Kylian Mbappé se heurte au refus catégorique du Real Madrid. Mais le futur Merengue n’a pas tourné la page. Interrogé ce jeudi, l’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain a confié qu’il ignorait encore la décision définitive.

Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Paris 2024, c’est devenu une affaire d’Etat. Emmanuel Macron a lui-même pris les choses en main sur ce dossier. Lors d’un rendez-vous mardi à l’Elysée, le Président de la République s’est entretenu avec le patron du Real Madrid Florentino Pérez, futur supérieur de l’attaquant, apparemment sans succès.

🚨 Florentino Pérez ne compte faire 𝗔𝗨𝗖𝗨𝗡 𝗖𝗔𝗗𝗘𝗔𝗨 à Emmanuel Macron. ❌



Il n’a pas la moindre intention de libérer Kylian Mbappé pour les JO.



Surtout que le chef de l’État avait participé à faire capoter le transfert du Français à Madrid en 2022. 😅🔙



(@lequipe) pic.twitter.com/ypXeETjdIG — BeFootball (@_BeFootball) May 22, 2024

La Maison Blanche, qui avait adressé un courrier à la Fédération Française de Football pour annoncer son refus de libérer ses internationaux tricolores pour les JO, reste opposée à l’idée de voir Kylian Mbappé disputer l’Euro et la compétition olympique dans la foulée. De son côté, l’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain ne fera pas le forcing auprès du Real Madrid. Mais à travers sa nouvelle déclaration ce jeudi, on comprend que le Bondynois ne perd pas espoir. « Je pense qu'il faut attendre », a confié l’ancien Monégasque lors d’un événement à Paris avec son association IBKM (Inspired By Kylian Mbappé).

Mbappé attend un déblocage

« Je n'ai plus besoin de dire mon intention, tout le monde la connaît. Je pense qu'il faut laisser faire les choses, je suis dans un moment où je laisse faire les choses. Après, comme je l’ai dit, je suis à un âge où peu importe la décision je serai content. Mais c'est sûr que les Jeux Olympiques, c'est spécial, surtout à Paris. Quand est-ce qu'on saura ? Quand je saurai, j'en parlerai. Mais moi je n'en sais rien. Cela ne dépend pas que de moi. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est vraiment bien finir la saison. Et quand on aura un message à me faire passer je serai là pour le recevoir. C'est tout ce que je veux savoir », a conclu Kylian Mbappé, dans l’attente d’une bonne nouvelle.