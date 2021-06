JO 2021 : Les clubs font bloc, Le Graët s'énerve

Dans : Equipe de France.

L’Euro est (déjà) terminé pour l’Equipe de France et va laisser place à la fin du mois de juillet aux Jeux Olympiques de Tokyo.

En fin de semaine dernière, Sylvain Ripoll a communiqué sa liste de 18 joueurs pour les Jeux Olympiques. Problème, six joueurs de cette liste ne seront pas libérés et doivent donc être remplacés au plus vite : Benoît Badiashile (Monaco), Malang Sarr (Chelsea), Eduardo Camavinga (Rennes), Maxence Caqueret (OL), Amine Gouiri (Nice) et Jonathan Ikoné (Lille). Le casse-tête se poursuit donc pour Sylvain Ripoll et pour la FFF, qui doivent trouver six joueurs dans l’urgence. La situation est ubuesque, la FIFA n’obligeant pas les clubs à libérer leurs joueurs. Cela doit changer selon Noël Le Graët, qui a fait part de son mécontentement en marge de l'assemblée générale du CNOSF qui a eu lieu ce mardi.

« Déjà cette année, on a fait ce qu’il fallait car on s’est qualifié. La difficulté, c’est de trouver une équipe car la FIFA laisse les clubs décider. Et c’est une erreur. Je vais rencontrer assez rapidement le président de la FIFA, que j’aime bien, pour cette compétition qui doit être considérée comme une autre et les clubs doivent libérer leurs joueurs. Ceci dit, les matches passent aussi durant les débuts de compétition, par exemple en 2e division, il y aura déjà eu 4 matches et la première division démarre trois jours après la finale, si on va en finale. C’est toujours une affaire de calendrier mais c’est indispensable que les clubs libèrent leurs joueurs. C’est indispensable que la FIFA le permette à terme » a lancé le président de la Fédération Française de Football, qui avait expliqué il y a quelques jours qu’il aimerait un règlement selon lequel chaque club français serait obligé de libérer au moins deux joueurs. En Espagne par exemple, les clubs de Liga ne peuvent s’opposer à la sélection de leurs éléments pour les Jeux Olympiques. C’est ainsi que ce mardi, la liste est tombée et elle comprend Marco Asensio (Real Madrid) ou encore Pedri (Barcelone).