Ita : Cristiano Ronaldo, le rêve bleu de Deschamps

Toujours au top de sa forme, à 34 ans, Cristiano Ronaldo a reçu un hommage de la part de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France a félicité le Portugais pour sa détermination au fil des années.

A quelques mois de l'Euro 2020, Didier Deschamps a livré une interview dans le média italien, Sky Sports à l'occasion des Globe Soccer Awards. Un entretien dans lequel le sélectionneur a évoqué la forme de son ancien club, la Juventus, mais surtout la forme d'un joueur qu'il va affronter avec les Bleus, Cristiano Ronaldo. L'ancien milieu de terrain a rendu hommage au numéro 7 turinois, mais lui a également glissé un petit tacle digne de ses années sur les terrains européens.

« Cristiano Ronaldo ? Je vois un grand champion qui s’est maintenu à un niveau élevé pendant de nombreuses années, qui a toujours faim de trophées, de marquer des buts. Il essaie toujours de marquer autant que possible, il n’est peut-être pas satisfait d’avoir marqué deux buts et cherche toujours le troisième. Ronaldo est un grand professionnel qui, malgré son âge, a toujours de la grinta. C’est un joueur décisif. Sans vouloir l’offenser, je dis qu’il court moins qu’il y a 5-10 ans, mais peut-être qu’il court mieux et en tout cas il est toujours décisif. Cristiano peut faire la différence à chaque instant d’un match », a conclu le sélectionneur français, qui va sans doute préparer un plan pour stopper le Portugais lors du prochain Euro, lors du match de poules entre la France et le Portugal.