Insulté par Pogba, le marabout balance tout sur Mbappé

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Mathias Pogba avait accusé son frère Paul d’avoir jeté un sort à Kylian Mbappé. Après le démenti du milieu turinois, le marabout a également donné sa version.

Heureusement pour l’équipe de France, cette histoire n’a pas affecté le groupe de Didier Deschamps pendant la Coupe du monde au Qatar. Le sélectionneur avait pourtant de quoi craindre les accusations de Mathias Pogba, lequel affirmait que son frère Paul avait jeté un sort à Kylian Mbappé. Depuis, le milieu de la Juventus Turin a certifié qu’il avait seulement contacté un marabout pour éviter les blessures. Une version confirmée par le sorcier.

📌 @paulpogba checking in at the JTC 👋 pic.twitter.com/zKCYhPp3GH