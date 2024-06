Ils terrorisent l'Autriche, Didier Deschamps les met sur le banc

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le match d'ouverture de la France approche, et l'Autriche ne fait clairement pas le malin avant d'affronter les Bleus lundi soir.

Petit casse-tête pour Didier Deschamps au moment de faire sa composition d’équipe pour le match inaugural de la France face à l’Autriche. S’il y a quelques blessés avec Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni, la mise en place de sa ligne d’attaque provoque des remous. La position de Kylian Mbappé le fait hésiter, entre le mettre en pointe et décaler Marcus Thuram à un poste qui n’est pas le sien sur l’aile gauche. Ou le mettre à gauche et lancer la concurrence entre Thuram et Giroud en pointe. La première solution tient la corde, ce qui pourrait provoque un somptueux banc de touche chez les Bleus. C’est presque ce que craint le plus l’Autriche à l’approche du match face aux Bleus ce lundi soir. Son meneur de jeu Marcel Sabitzer l’affirme, le réservoir offensif est tel que sa formation a presque aussi peur des titulaires que des remplaçants. Signe aussi que des joueurs comme Giroud et Kingsley Coman, sont particulièrement redoutés.

Coman et Giroud font peur à l'Autriche

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

« Dans cette phase de groupes, la France sera notre adversaire le plus coriace. Elle fait partie des principales favorites et elle dispose d’un effectif extraordinaire avec une forte concurrence à chaque poste. Tous ses joueurs évoluent parmi les plus grands clubs d’Europe où ils tiennent un rôle majeur, à l’image d’Olivier Giroud à l’AC Milan, Antoine Griezmann à l’Atlético Madrid ou Kingsley Coman au Bayern Munich, sans parler de Kylian Mbappé. Ce n’est pas un hasard si les Bleus ont remporté la Coupe du monde 2018 et atteint la finale en 2022 au Qatar », a expliqué le joueur passé par le Bayern Munich, et qui est désormais au Borussia Dortmund. Il n’hésite d’ailleurs pas à qualifier ce groupe de groupe de la mort, avec les Pays-Bas et la Pologne à faire tomber pour espérer aller plus loin dans cet Euro.

En attendant, le respect est mutuel car les Bleus voient aussi en l’Autriche un adversaire très coriace pour débuter cet Euro.