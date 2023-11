Hervé Renard n’y croyait plus, les Françaises l’ont fait

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Opposée à l’Autriche vendredi prochain en Ligue des Nations, l’équipe de France féminine jouera dans un stade Roazhon Park plein. La rencontre se jouera à guichets fermés pour le plus grand bonheur du sélectionneur Hervé Renard, fier de la popularité de ses joueuses en Bretagne.

Au moment de sa nomination en mars dernier, Hervé Renard en avait fait l’un de ses objectifs. Le sélectionneur de l’équipe de France féminine, au-delà du parcours en Coupe du monde, souhaitait attirer les projecteurs sur les Bleues. L’ancien coach du LOSC a en effet multiplié les appels au public et à la presse afin d’obtenir davantage de soutien et d’exposition pour ses joueuses. Pas sûr que la popularité des Françaises aient vraiment grimpé dans les mois suivant son arrivée.

Hervé Renard remercie les Rennais

D’autant que les coéquipières de Wendie Renard, stoppées par l’Australie dès les quarts de finale du Mondial (0-0, 7-6 t.a.b.), ont déçu leurs supporters cet été. Hervé Renard ne s’attendait donc pas à une telle affluence pour la dernière rencontre à domicile de l’année. En effet, les Bleues vont affronter l’Autriche vendredi prochain dans un Roazhon Park à guichets fermés. Les 29 000 places ont été vendues il y a déjà plus de dix 10 jours. Un engouement flatteur pour le sélectionneur tricolore, reconnaissant envers les futurs spectateurs bretons.

🚨 La liste des 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐞𝐬 pour le dernier rassemblement de 𝟐𝟎𝟐𝟑 avec le retour de @MarieKatoto 🔥



Au programme en 𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 :

🇫🇷-🇦🇹 01/12

🇵🇹-🇫🇷 05/12#FiersdetreBleues pic.twitter.com/pFOMgnj3xP — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) November 24, 2023

« Nous avons eu de très bonnes nouvelles du côté de la Bretagne. Merci pour ce soutien inconditionnel, on en a besoin, a réagi le technicien en conférence de presse. A nous de faire le travail dans une ambiance, qui j’en suis sûr, sera une ambiance de fête. Les joueuses sont sans doute ravies de savoir qu’on jouera à guichets fermés sur les terres d’Eric Blahic (l’entraîneur adjoint, originaire des Côtes-d’Armor), qui nous parle presque quotidiennement de sa Bretagne natale et adorée. On est ravis de lui rendre visite. » Avec ce soutien, les Bleues tenteront de s’imposer et d’accéder au Final Four de la Ligue des Nations.