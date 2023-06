Harcelée, Kheira Hamraoui a pensé au pire

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Agressée en novembre 2021 puis victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, Kheira Hamraoui a vécu une période très sombre dans sa carrière de joueuse. Pas sélectionnée pour la Coupe du monde 2023, elle a confié avoir songé au pire.

Malgré une bonne fin de saison avec le PSG sur un plan personnel, Kheira Hamraoui n'a pas été sélectionnée par Hervé Renard pour participer à la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande avec l'équipe de France. Une décision qui a grandement impacté la joueuse qui évolue au milieu de terrain, qui ne comprend pas les critères sportifs du technicien français. À l'occasion de son passage dans l'émission After Foot sur RMC Sport, Kheira Hamraoui est revenue sur les moments difficiles de sa carrière mais également de sa vie depuis son agression en novembre 2021 où elle a été victime d'un guet-apens. L'ancienne joueuse du FC Barcelone a confié avoir pensé au pire après la succession d'événements tragiques.

Au bout, Hamraoui a pensé au pire avant de se rétracter

🗣 Kheira Hamraoui : "Je n'aurais jamais pensé qu'un groupe de personnes puisse me détester à ce point. Je me suis dit 'je me suis fait tabasser, je vis un cyberharcèlement, un acharnement médiatique... Jusqu'où on va aller ? Vous voulez que je meure ?'" pic.twitter.com/BRcGDiylgO — After Foot RMC (@AfterRMC) June 14, 2023

« Je n'aurais jamais pensé qu'un groupe de personnes puisse me détester à ce point. Et qu'ils mettent autant d'énergie. Je me suis dit, je me suis fait tabasser, je vis un cyberharcèlement, un acharnement médiatique. Jusqu'où on va aller ? Est-ce que vous voulez que je meure ? Que je craque, que j'arrête de jouer au foot » a expliqué la joueuse de 33 ans, dans un témoignage poignant ou elle revient sur deux années très compliquées où elle a été au cœur d'un tourbillon médiatique avec en plus, l'affaire extra-sportive liée à Éric Abidal. Ce qui lui a notamment fait rater l'Euro 2022 mais aussi la Coupe du monde puisque Kheira Hamraoui a été cataloguée comme problématique dans un vestiaire. L'internationale française (39 sélections) vit tout ce qui lui arrive comme une véritable injustice et un acharnement de haine.