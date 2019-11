Giroud va rejoindre Platini, Lizarazu rigole

Dans : Equipe de France.

Olivier Giroud va probablement rattraper Michel Platini au classement des buteurs en équipe de France. Une performance que Bixente Lizarazu apprécie à sa juste valeur compte tenu du statut de l'attaquant tricolore.

Grâce à son penalty marqué contre la Moldavie, Olivier Giroud a porté à 49 son nombre de buts sous le maillot tricolore. Autrement dit, avant de jouer ce dimanche soir en Albanie, l’attaquant français de Chelsea, où il n’est plus que remplaçant, est à deux unités des 41 buts de Michel Platini. Forcément, il n’est pas anodin pour Olivier Giroud d’atteindre une telle marque et de rejoindre la légende du football français qu’est Michel Platini. De quoi faire doucement sourire Bixente Lizarazu qui constate que malgré les innombrables et violentes critiques qui tombent sur Olivier Giroud, ce dernier va laisser une trace énorme dans l’histoire du football hexagonal.

Dans sa chronique pour L’Equipe, le champion du monde 98 avoue sa jubilation de vivre cela. « Olivier Giroud n'est plus qu'à deux unités d'égaler Michel Platini au nombre de buts inscrits en équipe de France. S'il y parvient, cela me fera sourire en pensant à tous ceux qui l'attendent au tournant à chaque match et dont il est parfois l'ennemi public n°1...Giroud a toujours été contesté en équipe de France. Il n'a jamais eu le droit à l'erreur. La pression sur lui est terrible depuis longtemps, encore plus maintenant qu'il a très peu de temps de jeu en club (…) Sans jouer en club, il est pourtant irréprochable en équipe de France et il continue de dégager une sérénité hallucinante, à tel point qu'il prend des responsabilités que Griezmann n'arrive plus à prendre en ce moment. Ce n'est pas irrespectueux de dire qu'il n'est pas l'attaquant français le plus talentueux. Mais sa carrière en équipe de France est pourtant l'une des plus riches », fait remarquer Bixente Lizarazu, qui pense que si Olivier Giroud réussit à conserver une place en équipe de France en mars, alors il est évident que Didier Deschamps le convoquera pour l’Euro 2020. Un sacré pied-de-nez aux rageux.