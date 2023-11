Giroud, Stéphan, ce club normand que les Bleus soutiennent

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Ce week-end, la JS Douvres (R2) s'est qualifiée pour le 8e tour de la coupe de France en battant Choisy-au-Bac (R1) 2-1. Un bel exploit du en partie au soutien d'Olivier Giroud et de Guy Stéphan. Mais pourquoi ce petit club normand est-il si suivi des Bleus ?

Atteindre le 8e tour de la coupe de France pour un club de Régional 2, c'est se placer sur la carte du football national. En effet, à ce stade, on côtoie déjà des clubs de Ligue 2 et en cas de succès les Ligue 1 arriveront en 32e de finale. La JS Douvres est dans ce cas-là mais, même sans un succès au 7e tour, elle avait déjà acquis une grande notoriété. En effet, le petit club normand a été soutenu sur les réseaux sociaux par Olivier Giroud avant son match victorieux contre Choisy-au-Bac (R1) 2-1. Un soutien étonnant alors que le Grenoblois d'origine n'a jamais joué dans ce coin du pays. Au 6e tour déjà, c'est Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, qui avait pris fait et cause pour Douvres.

L'Equipe de France avec Douvres, c'est grâce au kiné

Pourquoi la JS Douvres, modeste équipe du Calvados, a t-elle autant de succès auprès de l'Equipe de France ? La réponse tient en une personne, Denis Morcel. Il est l'un des kinés des Bleus depuis 2014. Originaire du Calvados justement, il était employé par le Stade Malherbe de Caen avant d'intégrer le staff de Didier Deschamps. Son fils Louis évolue actuellement à la JS Douvres, participant à l'épopée du club de Régional 2 en coupe de France.

Vous ne verrez rien de plus beau aujourd’hui… 🥰



Cette émotion, ces pleurs de joie, cette communion…



La JS Douvres (R2) est qualifiée pour le 8ème tour de la Coupe de France, et le petit poucet normand aura encore prouvé que tout est possible lorsque l’on y croit ! ❤️… pic.twitter.com/XaPAD0YJoc — Foot Multiple (@footmultiple) November 19, 2023

Voilà pourquoi Guy Stéphan et Olivier Giroud notamment soutiennent le club normand. Didier Deschamps aurait pu se joindre au mouvement mais le sélectionneur a refusé. Il a préféré rester impartial vis-à-vis de tous les clubs français, amateurs comme professionnels, malgré la sollicitation de l'entraîneur de Douvres Jean-Baptiste Piquet. Mais, ce dernier n'en veut pas à Deschamps et se satisfait déjà de l'appui de Giroud. « Avoir le soutien d'un champion du Monde qui vous encourage c'est un clin d'œil, mais ça fait plaisir », a t-il confié à France 3 Normandie. Ce ne sera pas de trop pour le petit club du Calvados, lequel aura un poids lourd sur sa route au prochain tour. La JS Douvres défiera Châteauroux, club de National qui évolue 4 divisions au-dessus.