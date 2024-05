Giroud n’est pas une légende, ce consultant fait hurler la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France, Olivier Giroud a annoncé la fin de sa carrière internationale à la fin de l’Euro en juillet prochain.

A n’en pas douter, l’actuel avant-centre de l’AC Milan laissera une trace immense dans les livres d’histoire de l’Equipe de France. D’abord car il est à ce jour le meilleur buteur des Bleus, même si son record sera certainement battu dans les années à venir par Kylian Mbappé. Au-delà des chiffres, Olivier Giroud a enchainé les compétitions avec les Bleus pendant plus de dix ans, toujours ou presque comme un titulaire. De quoi le mettre tout en haut des légendes du football français ? Pas pour Johan Micoud. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, l’ancien milieu de terrain du Werder Brême et des Girondins de Bordeaux a salué la carrière remarquable de Giroud avec la France. Mais à ses yeux, il manque un petit quelque chose à l’ancien attaquant d’Arsenal pour être comparé à des joueurs tels que Thierry Henry ou David Trezeguet par exemple.

Olivier Giroud : « Il faut laisser la place aux jeunes » https://t.co/XpznmwhMMp — Foot01.com (@Foot01_com) May 24, 2024

« Il aura marqué l’histoire de l’Equipe de France. Mais je trouve que dans certains matchs importants de Coupe du monde ou d’Euro, il manque des buts qui auraient qualifié l’équipe. Ça manque un petit peu dans la carrière internationale de Giroud, même si ça restera un joueur marquant grâce à son record de buts en sélections. Un joueur comme Trezeguet par exemple aura plus marqué l’esprit des gens selon moi que Giroud. Le seul but de Giroud dont je me souviens instinctivement, c’est celui face à l’Angleterre (à la Coupe du monde 2022 au Qatar). C’est un quart de finale de Coupe du monde, c’est énorme, il te donne la victoire. Mais si on compare à Trezeguet, il te met un but qui offre un titre » a commenté Johan Micoud, des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir les internautes.

Johan Micoud choque les internautes

« On sera content d'avoir Olivier ET David sur le Podcast des Légendes. Pour nous, ce sont tous les deux des légendes des Bleus. », « Ah ouais j aurais préféré pas regarder cette vidéo avant de dormir », « On souffle », « Il est jaloux d’Olivier », « Il y en a un peu marre de ces jalousies entre footballeurs, non ? Trezeguet ET Giroud sont des légendes des Bleus. Pas Micoud, comme par hasard, même s’il a été sans contestation possible un grand joueur. Ça respire encore la frustration », « Non non juste le meilleur buteur de l'histoire de l'EDF n'importe quoi sérieux » ou encore « Non là il dit ça par rapport à son époque et son vécu. À l’instant T. Et il se trompe totalement. C’est triste… pourtant je l’aime beaucoup d’habitude mais là non il abuse » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où l’immense majorité des internautes sont en désaccord avec Johan Micoud et considèrent Olivier Giroud comme une légende à part entière de l’Equipe de France. Un statut et un honneur à assumer lors de l’EUro pour l’attaquant de l’AC Milan avec, espérons-le pour la France, de nouveaux buts et moments légendaires.