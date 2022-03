Giroud dans l'ombre de Benzema, mission acceptée

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Olivier Giroud a été rappelé par Didier Deschamps en Equipe de France afin de compenser la blessure de Karim Benzema.

Forfait pour les deux matchs amicaux de l’Equipe de France contre l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire, Karim Benzema a été remplacé par Olivier Giroud dans le groupe des Bleus. C’est la première fois depuis la fin de l’Euro 2021 que l’attaquant de l’AC Milan est sélectionné par Didier Deschamps, qui a des doutes sur la capacité d’Olivier Giroud à accepter un nouveau rôle pour lui de remplaçant. Dans une interview accordée au journal L’Equipe, l’ancien attaquant de Chelsea a néanmoins rassuré son sélectionneur en affirmant qu’il était prêt à accepter n’importe quel rôle pour rester en Equipe de France et pour aider les Bleus à décrocher un troisième titre de champion du monde au Qatar à la fin de l’année.

Giroud prêt à tout pour rester en Equipe de France

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivier Giroud (@oliviergiroud)

« À un moment donné, un statut peut évoluer. Il faut s'avoir s'adapter. L'équipe de France a évolué avec différentes situations. Aujourd'hui, je pense qu'avec la maturité et mon expérience, le coach doit savoir que je reviens avec une grande motivation. Il peut compter sur moi. Quel que soit le rôle qu'il me donnera » a avoué Olivier Giroud dans les colonnes de L’Equipe avant de poursuivre. « On verra ce qu'on se dit et de quoi l'avenir sera fait. Pour l'instant, je ne me projette pas plus loin que ces 2 matches. Mais je serai toujours présent et disponible pour la sélection. Il y a un 2e titre de champion du monde à aller chercher. Je suis compétitif avec l'AC Milan. Donc, comme je l'ai toujours dit, tout est possible. On verra ce qu'il adviendra. Il faut qu'on discute avec le coach. Tout est facilité par la communication. J'ai besoin qu'il me dise ce qu'il attend de moi. C'est le principal. Mais il sait que je veux toujours apporter ma pierre à l'édifice » a expliqué Olivier Giroud, prêt à accepter n’importe quel rôle en Equipe de France mais qui souhaite tout de même que Didier Deschamps lui explique clairement ce qu’il attend de lui dans les mois à venir.