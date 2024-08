Gérald Baticle favori pour remplacer Thierry Henry

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Adjoint de Thierry Henry, Gérald Baticle est la tête de série numéro 1 dans la liste des candidats à la succession du désormais ancien sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. La FFF va décider très rapidement.

La nature a horreur du vide et la Fédération Française de Football encore plus lorsqu'il s'agit du poste de sélectionneur des Bleuets, lesquels retrouveront dès septembre la compétition après leur beau parcours lors des Jeux Olympiques de Paris. Thierry Henry ayant décidé de choisir un autre chemin, Philippe Diallo veur rapidement désigner son remplaçant. Et bien évidemment Gérald Baticle, adjoint de Thierry Henry et qui connaît donc bien le groupe de joueurs disponibles, est le grandissime favori, confirme ce lundi soir L'Equipe.

Rien n'est joué puisque ce choix doit être validé par le comité exécutif de la FFF, et que d'autres candidats se sont immédiatement signalés à la fédération. Quoi qu'il en soit, on va vite connaître l'heureux élu car l'équipe de France Espoirs affrontera la Slovénie le 6 septembre à Angers, dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2025 et la Bosnie le 10 septembre au Mans, toujours pour se qualifier à l'Euro. D'ici là, Philippe Diallo a bien l'intention que ce dossier soit réglé.