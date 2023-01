Benzema humilié par Mbappé, ils ont honte pour la France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

En mettant Kylian Mbappé devant Karim Benzema dans son classement des sportifs de l'année, le quotidien sportif français a déclenché une vaste polémique. Et de nombreux journalistes crient au scandale.

En l’espace de 24 heures, ce qui est un classement finalement anodin est presque devenu une affaire d’état. Vendredi, comme chaque année, L’Équipe a dévoilé son classement du Champion des champions sur le plan mondial et sur le plan français. Lionel Messi a décroché le titre le plus honorifique tandis que Kylian Mbappé a gagné celui de meilleur sportif tricolore. Plus précisément, le joueur du Paris Saint-Germain comptait presque le double de points de son dauphin, Karim Benzema, lauréat du Ballon d’Or et vainqueur de la Ligue des champions, KB9 étant talonné par Quentin Fillon-Maillet, star des JO d’hiver en biathlon. Et c’est peu dire que le fait de voir Mbappé loin devant Benzema a fait des vagues, les journalistes du groupe L’Equipe ayant clairement délaissé l’ancien Lyonnais au détriment de la star parisienne. De quoi déclencher un feu nourri d’autres journalistes, mais même en interne. Ancien du quotidien sportif, Thierry Bretagne a ouvert le feu sur Europe 1 et n’a pas été tendre.

Mbappé devant Benzema, il devient fou

Pour lui, cette première position de Kylian Mbappé au classement des sportifs français est une honte absolue et un non-sens total. « J’ai trouvé le classement de L’Equipe lamentable. Dans le temps, le journal distribuait le titre de champion des champions mondiaux un jour, et celui de champion des champions français un autre jour. Là, L’Equipe fait la bande-annonce de ce que va faire le Qatar à Paris, à savoir célébrer « les héros réunis », mais il y en a un qui a gagné et l’autre qui a perdu. Excusez-moi, mais Kylian Mbappé n’a gagné qu’une chose depuis deux ans, c’est beaucoup d’argent. Et c’est comme cela qu’il est devenu l’idiot utile d’un suceur de roue qu’est Lionel Messi. Messi a mis la saison passée en jachère afin d’être prêt pour la Coupe du Monde. Donc le PSG va fêter l’idiot utile avec le suceur de roue, cela ne fonctionne pas. Benzema a gagné la Champion’s League, Benzema est le meilleur buteur du championnat d’Espagne et il a gagné des titres. Monsieur Benzema, je me suis déjà engueulé avec son ancien agent, Djaziri, qui m’avait appelé tôt le matin il y a 15 ans un matin suite à un article. Je lui avais dit de téléphoner à mon directeur, car je n’avais pas l’intention de lui faire une analyse en me lavant les dents. Je me fous de Djaziri, mais ce qui compte dans le football c’est le résultat. Et le résultat, c’est que Benzema a gagné et Mbappé a perdu, et je n’y peux rien c’est comme ça », s'est offusqué Thierry Bretagne, sidéré de ce résultat. Mais même au sein du quotidien sportif, certains journalistes ont du mal à comprendre ce résultat auquel ils ont pourtant contribué.

Dans L'Equipe du Soir, le débat a été très virulent au moment de commenter cette large domination de Kylian Mbappé par rapport à Karim Benzema. Pour Hugo Guillemet, journaliste qui suit l'actualité de l'OL, ce classement n'a aucun sens. « Je ne remets pas en cause le vote, car c’est incontestable. En revanche, je n’ai pas voté cela, car je n’ai pas choisi sous le coup de l’émotion après le triplé de Mbappé en finale. Mais sur toute la saison, Karim Benzema a gagné la Liga et la Ligue des champions, et moi j’ai entendu qu’on votait pour le Champion des champions, et en plus il a battu le PSG de Mbappé en Ligue des champions. Mbappé a gagné la Ligue 1 et certes il a mis un triplé en finale du Mondial, mais pour moi c’est trop peu par rapport à Karim Benzema (...) Dans 20 ans, retiendra-t-on le Mondial 2022 de Mbappé comme on se souvient encore de celui de Zidane en 2006 ? Mbappé nous a aidés contre la Pologne, mais il n'a pas existé contre les Anglais et face au Maroc. En finale, pendant 80 minutes, on ne l'a pas vu », a lancé le journaliste, qui a précisé ensuite avoir voté pour Benzema et placé Mbappé seulement troisième derrière Quentin Fillon-Maillet.

De son côté, Eric Blanc, ancien rugbyman et consultant de l'émission de la chaîne sportive est également allé dans ce sens. « Benzema est le Champion des champions, il a juste été lâché par son physique, mais surtout pas son sélectionneur qui l’a laissé tomber. Il a rayonné, il a été inspirant, il a été le leader, le capitaine du Real Madrid, il a été exceptionnel. Le football, cette année c’est Benzema, alors que Mbappé c’est deux penalties sur trois buts, dont un seul dans le jeu. Quatre ans avant c'est Griezmann qui tirait les penalties », s'est offusqué, en direct à l'antenne, Eric Blanc, sidéré que les journalistes du quotidien soient allés majoritairement vers Kylian Mbappé après une année qui a vu Karim Benzema succéder à Zinedine Zidane comme dernier footballeur français à gagner le Ballon d'Or. Et Didier Roustan, légende du journalisme, de faire aussi comprendre son étonnement.

Pour lui, Karim Benzema méritait de finir devant Kylian Mbappé. « Cette histoire des trois buts en finale, je veux bien, mais il y a deux penalties. Supposons que le spécialiste français pour le tirer, ce soit l’arrière droit, on garde la même chose de Mbappé en finale ? Benzema a eu une telle influence sur le Real Madrid et ses coéquipiers, alors que Mbappé n’a pas eu la même influence (…) Je trouve que jouer les huitièmes, quarts etc en Ligue des champions c’est plus fort qu’au Mondial, à part l’Angleterre. En finale, pendant 80 minutes, il n’y a rien en équipe de France. Les deux ont réalisé une très grande saison, mais moi je suis plutôt Benzema. Ce qu’a fait Mbappé pendant le Mondial est formidable, je ne le dénigre pas », confiait Didier Roustan, visiblement étonné de l'écart de points entre les deux footballeurs, Mbappé ayant presque le double de Benzema, ce dernier étant même sous la menace très proche de Fillon-Maillet.