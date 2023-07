Euro ‍: Ripoll viré ‍? La colère gronde

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A un an des Jeux Olympiques de Paris, l'équipe de France Espoirs est sortie par la petite porte lors de l'Euro. Après la défaite contre l'Ukraine, Sylvain Ripoll est toujours plus en danger.

C’est un scénario que personne n’avait vu venir, surtout après l’ouverture du score de Cherki, mais au final, l’Ukraine a battu la France (3-1) et le parcours tricolore lors de l’Euro Espoirs s’est achevé en quart de finale. Un échec brutal qui remet un peu plus de pression sur les épaules de Sylvain Ripoll dont le bilan à la tête des jeunes internationaux français est largement insuffisant. Alors à un an des JO en France, l’avenir de l’entraîneur suscite de nombreuses interrogations, lui dont on a souvent dit qu’il était le protégé de Noël Le Graët. Pour Vincent Duluc, la question du départ de Ripoll doit être posée dès maintenant. « Le bilan de Sylvain Ripoll à la tête des espoirs sur la durée est insuffisant et cet échec énorme est inquiétant, voire rédhibitoire, à un an des JO. Reste à savoir si le changement de président à la FFF peut le remettre en cause », a clairement fait savoir l’expérimenté journaliste de L’Equipe.

Sylvain Ripoll en danger ?

Le bilan de Sylvain Ripoll à la tête des espoirs sur la durée est insuffisant et cet échec énorme est inquiétant, voire rédhibitoire, à un an des JO. Reste à savoir si le changement de président à la FFF peut le remettre en cause. — vincent duluc (@vincentduluc) July 2, 2023

Vincent Duluc n'est pas le seul à se poser cette question concernant le sélectionneur des Espoirs. « Nouvelle confirmation des échecs passés en Espoirs sous Ripoll : la chronique d'un désastre annoncé s'est une nouvelle fois écrite sous nos yeux. Après les U20 de Chauvin et le fiasco olympique de 2021, il va falloir trancher pour gagner », a ainsi lancé Jean-Baptiste Guégan, spécialiste de la géopolitique du sport et grand connaisseur du football. Pour Romain Beddouk, journaliste sur France Bleu Paris, il faut désormais que la FFF agisse : « À toutes les compétitions on se demande comment Sylvain Ripoll va boycotter une génération pleine de talents et à chaque fois on nous répond que le talent suffit. Jamais de remise en question. Quand est-ce que la FFF va réaliser que le foot est un sport collectif ? » Du côté de la Fédération Française de Football, on a clairement les oreilles qui sifflent après ce fiasco.