Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Pour le spectacle et même les buts, il faudra repasser, mais la France continue son parcours à l’Euro 2024.

Le Portugal est passé à la trappe à l’issue d’un match très défensif, où les occasions ont été peu nombreuses. Le 0-0 pendant 120 minutes n’aura pas fait se lever les foules, mais les joueurs français s’en moquent pas mal. A l’image d’Ousmane Dembélé qui a récolté le trophée d’homme du match pour sa rentrée assez énergique et son jeu vers l’avant, même si le cadre s’est très souvent dérobé sur ses tentatives. Néanmoins, il a ouvert le bal des tirs au but et a pesé sur la défense portugaise, preuve que son statut de remplaçant ne l’a pas empêché de tout donner.

A l’issue de la rencontre, au moment de recevoir son trophée d’homme du match, le joueur du PSG n’a pas hésité à confier que les Bleus méritaient de passer sur ce match, ce qui reste bien difficile à percevoir. « Au bout du suspense, on est tous heureux de cette victoire. Je pense que ç'a été un bon match des deux équipes. On mérite cette victoire », a assuré l’ailier français au micro de M6, histoire de souligner à quel point les Bleus ont été solides ce vendredi soir.