France : Mbappé capitaine, une crise à désamorcer

Par Mehdi Lunay

Jeudi, pour l'annonce de sa liste des 23, Didier Deschamps a pris tout le monde de court. Le sélectionneur de l'Equipe de France n'a pas annoncé de nouveau capitaine, préférant temporiser. Gilles Verdez y voit là un signe de prudence vis-à-vis de Griezmann.

Hugo Lloris connaît ses successeurs au poste de gardien de l'Equipe de France depuis jeudi : Mike Maignan, Alphonse Areola et Brice Samba. Toutefois, son autre successeur demeure lui inconnu. Didier Deschamps est resté muet sur la question du capitanat. Qui pour remplacer le portier de Tottenham aux 121 capitanats depuis 2010 ? Après un tel monument de l'histoire des Bleus, le choix n'est pas anodin. Avec la retraite internationale de Varane, les prétendants au brassard ne sont plus très nombreux. Un joueur a la faveur des pronostics et semble destiné à hériter du prestigieux statut : Kylian Mbappé.

Capitanat : Griezmann doit connaître la vérité en douceur

Le meilleur buteur du dernier Mondial est devenu le porte-étendard du football français. Mais, alors que les observateurs s'attendaient à voir Deschamps le nommer capitaine jeudi, le sélectionneur s'est défilé. En conférence de presse, il a indiqué ne pas avoir encore choisi l'heureux élu. Une lenteur que Deschamps a justifié par la volonté de discuter avec ses cadres. « Je veux avoir cette discussion en interne avant de prendre ma décision », a t-il reconnu.

Après l'annonce de liste, Didier Deschamps évoque pour nous :

🆕 3 nouveaux joueurs#FiersdetreBleus pic.twitter.com/WohWBMvbY2 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 16, 2023

Gilles Verdez croit le sélectionneur. Dans l'émission de RTL On refait le match, le journaliste a émis l'hypothèse que Griezmann pouvait souffrir de la nomination de Mbappé comme capitaine et que Deschamps devait trouver les mots pour soulager son emblématique milieu de terrain. « Bah disons qu’il faut quand même ménager les susceptibilités. Et comme ça va pas être Griezmann et que ça va être Mbappé, il faut quand même que Griezmann soit prévenu, mis en condition, pour accepter même s’il n’y aura pas de récriminations. Il faut que Deschamps l’ait entre quatre murs pour que la décision soit entérinée », a t-il développé en étant néanmoins convaincu que Kylian Mbappé serait le prochain capitaine des Bleus.