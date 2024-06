EdF ‍: Emmanuel Macron invité à valider son billet pour les demi-finales

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La France ira en demi-finale de l'Euro au minimum, et Emmanuel Macron ira donc soutenbir les Bleus en Allemagne. C'est même l'un des principaux détracteurs de Didier Deschamps qui l'affirme.

Présent en ce début de semaine à Clairefontaine pour souhaiter bonne chance à l’équipe de France en vue de l’Euro 2024, Emmanuel Macron a respecté la coutume qui veut que le passage du Président de la République permette de transmettre les bons voeux de la nation aux Bleus. Fan de football, l’homme politique ne manquera certainement pas une miette de la compétition, ou du moins des matchs des joueurs de Didier Deschamps, en Allemagne. Il a même prévu de faire le déplacement en cas de qualification des Bleus dans le dernier carré. Ce qui sera accompli selon l’un des contradicteurs les plus connus de Didier Deschamps : Christophe Dugarry. En marge de la présentation de l’évènement qui sera diffusé en partie par M6, dont il sera l’un des consultants, le champion du monde 1998 a bien voulu reconnaître qu’il avait toute confiance en « DD » pour emmener loin l’équipe de France encore une fois. Même si le style ne lui plait pas, Dugarry a mis un peu d’eau dans son vin et voit les Tricolores rejoindre au moins le dernier carré.

« On ne fait pas de la figuration »

« Je vois les Bleus faire au moins une demie. On ne fait pas de la figuration, on est une grosse nation du foot donc on a le devoir de faire un bon résultat. A chaque fois que la France a été en difficulté, on s’en est bien sorti. En 2022 aussi on avait beaucoup d’incertitudes et pourtant on est arrivé en finale donc globalement ça nous a beaucoup souri », a reconnu Christophe Dugarry, persuadé qu’Emmanuel Macron peut réserver un billet pour la demi-finale de l’Euro. Tout cela sans dire si les Français iront au bout de l’épreuve. Un ultime match qui sera commenté par l’ancien attaquant puisque c’est M6 qui a été désigné pour retransmettre ce match en clair en France. Ce sera un certain…14 juillet 2024.