France : Karim Benzema victime d'une lamentable erreur

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'absence de Karim Benzema lors du dernier Mondial au Qatar n'est toujours pas digérée. La preuve, le préparateur physique du joueur madrilène accuse frontalement le staff de l'équipe de France.

Que se serait-il passé si Karim Benzema avait joué la dernière Coupe du Monde avec les Bleus ? Personne ne peut répondre à cette question, mais ce qui est certain c’est que l’absence du Ballon d’Or 2022 a suscité bien des commentaires, KB9 ne laissant personne indifférent. Et cela d’autant plus que des proches de l’attaquant du Real Madrid ont alimenté la polémique, surtout que Karim Benzema a ensuite annoncé la fin de sa carrière internationale. Même si la pression est retombée autour de l’équipe de France sur ce sujet, du côté du joueur, certains s’étonnent toujours de la manière dont le staff médical des Bleus a géré Karim Benzema, qui revenait de blessure au moment de rejoindre le groupe de Didier Deschamps. Sur Radio Marca, Javier Atalaya, entraîneur personnel de Benzema, a pointé du doigt une erreur majeure commise au moment où l’équipe de France a rejoint Doha à quelques jours du début du Mondial 2022.

Karim Benzema victime d'une bourde médicale ?

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Tandis que Karim Benzema est à nouveau blessé et ratera le Mondial des Clubs, le Real Madrid jouant ce mercredi au Maroc contre le club d’Al Ahly, Javier Atalaya est revenu sur son forfait pour le Mondial en novembre et décembre dernier au Qatar. Pour le préparateur physique de KB9, il ne fallait surtout pas remettre le Ballon d’Or au travail dès l’arrivée à Doha. « On ne peut pas mettre un joueur qui revient de blessure s'entraîner à 100% dans une salle de musculation après un voyage de 8 heures en avion », a confié ce proche de Karim Benzema, qui est même allé plus loin en affirmant que le président (de la FFF) était allé dans le même sens que lui en disant que la star tricolore avait été renvoyée trop tôt à la maison après les examens faits à la clinique Aspetar. Du côté de Didier Deschamps et de son staff, on n'a jamais riposté à ces attaques, histoire de ne pas alimenter une polémique qui dépasse le simple Mondial.