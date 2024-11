France-Israël sous tension, une manifestation à 1,5 km du stade

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Ce jeudi, à quelques heures du coup d’envoi de la rencontre de Ligue des Nations entre la France et Israël, une manifestation soutenue par La France Insoumise aura lieu pour contester la décision de maintenir la rencontre au Stade de France.

Le retour de l’Equipe de France au Stade de France se fera dans un contexte tendu. Opposés à Israël pour la cinquième journée de Ligue des Nations, les Bleus espèrent remporter un deuxième succès en autant de matchs contre ce pays engagé dans un conflit avec la Palestine. D’après les informations de l’Equipe, une manifestation soutenue par La France Insoumise aura lieu ce jeudi 14 novembre à 18h, soit un peu moins de trois heures seulement avant le coup d’envoi de la rencontre, pour protester contre le maintien d’un match qui sort du contexte sportif, d’autant que des supporters du Maccabi Tel-Aviv ont été agressés à Amsterdam jeudi dernier lors de la rencontre de leur équipe sur la pelouse de l’Ajax. Depuis plusieurs jours, LFI demande le report de la rencontre mais n’a pas obtenu gain de cause, le ministre de l’intérieur Bruno Retailleau ayant confirmé la tenue du match dans l’enceinte dyonisienne. Le plan B était une relocalisation au Parc des Princes, mais ce ne sera finalement pas le cas.

Des discussions en cours pour éviter les débordements

🇫🇷🇮🇱 FLASH - Vers un BOYCOTT MASSIF ? Une affluence "HISTORIQUEMENT BASSE" est attendue pour France-Israël ce jeudi. Entre 15.000 et 20.000 spectateurs sont prévus, marquant ainsi le PLUS FAIBLE nombre de spectateurs jamais enregistré au Stade de France pour un match des Bleus.… pic.twitter.com/5c8KdXyY5Y — AlertesInfos (@AlertesInfos) November 8, 2024

Le quotidien français confirme en outre que des discussions sont actuellement en cours entre les autorités et les organisateurs pour que le point de chute de la manifestation soit situé plus loin de l’enceinte. Actuellement, le lieu de rassemblement est prévu à seulement 1,5 kilomètre du stade, ce qui n’est pas suffisant pour assurer la sécurité de toutes les personnes souhaitant assister à cette rencontre. L’objectif est ainsi d’éviter des affrontements entre les supporters français et israéliens, surtout dans le cas où ces derniers décidaient de se déplacer en transports, et ainsi d’empêcher ce qui s’est passé dans la capitale néerlandaise la semaine dernière. Côté terrain, le Stade de France s’apprête à accueillir la plus faible affluence de son histoire pour un match de la France, puisque seules 20.000 personnes sont attendues dans les tribunes pour la réception d’Israël. Un an après son dernier match en Seine Saint-Denis (en juin 2023 contre la Grèce dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024), les Bleus espéraient sans doute une autre réception mais le contexte en a décidé autrement.