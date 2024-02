France-Israël en vue, Didier Deschamps supportera la paix

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La Ligue des Nations verra la France être opposée à la Belgique, Italie et Israël. La double confrontation avec le pays hébreu va forcément faire parler, et Didier Deschamps le sait très bien.

Le tirage au sort de la Ligue des Nations a eu lieu ce jeudi et la France s’est retrouvée dans un groupe de prestige avec l’Italie et la Belgique notamment. Le dernier invité est un nouvel arrivant dans l’élite : Israël. Un adversaire peu commun et s’il rappelle de mauvais souvenirs aux anciens avec le fameux match de 1993 qui lança la chute des Bleus et le France-Bulgarie d’après, c’est surtout une rencontre délicate à aborder avec des questions géopolitiques qui viennent se greffer au sport. Pays d’Asie bien évidemment, Israël a rejoint l’UEFA depuis bien longtemps, mais la guerre qui se déroule dans cette région du monde ne laisse personne indifférent.

Interrogé en marge du tirage au sort, Didier Deschamps a fait savoir qu’il ne pouvait pas se pencher sur des questions extra-sportives, surtout sur un sujet aussi délicat en France et dans le monde. Pour le sélectionneur des Bleus, s’il y a une bonne nouvelle, c’est que le football peut essayer de rapprocher les peuples autour d’une compétition ou d’une rencontre, même si la question de l’accueil de l’équipe israélienne en France, mais surtout de l'éventuel déplacement des Bleus dans l’état hébreu, risque d’être longuement discutée.

Deschamps renvoie vers l'UEFA pour la logistique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

« Il y a le contexte, je sais que vous aurez suffisamment de temps pour en parler. Cela reste du football et des matchs. Le football a cette capacité à réunir et est surtout synonyme de paix et c’est ça le plus important. Plus il y aura de paix dans le monde entier mieux ça sera pour tout le monde. Si la France va jouer en Israël, je n’ai pas la réponse, il faudra demander à l’UEFA », a livré Didier Deschamps, qui sait que cette double confrontation risque de faire beaucoup parler dans l’hexagone à l’heure où la France et son président Emmanuel Macron viennent de rendre hommage aux victimes françaises du Hamas en Israël.