France-Israël ‍: Emmanuel Macron prend le risque au Stade de France

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Comme la plupart des matchs de l’équipe de France, le président de la République Emmanuel Macron sera bien présent en tribunes contre l’Israël la semaine prochaine malgré les risques…

Depuis plusieurs semaines déjà, la rencontre de Ligue des Nations entre l’équipe de France et l’Israël fait énormément parler, à cause de son côté politique. Et alors que le match approche à grands pas, sachant qu’il se jouera jeudi prochain au Stade de France, la présence d’Emmanuel Macron est désormais confirmée. Selon les informations de RTL et du Figaro, le chef de l’Etat français veut « afficher son plein et entier soutien à l’équipe de France, comme il le fait à chaque match ».

Emmanuel Macron veut « envoyer un message de fraternité et de solidarité »

INFO RTL - France-Israël : Emmanuel Macron assistera ce jeudi au match au Stade de France https://t.co/Jjec79jNVf — RTL France (@RTLFrance) November 10, 2024

D’après son entourage, le Président de la République souhaite « envoyer un message de fraternité et de solidarité après les actes antisémites intolérables qui ont suivi le match à Amsterdam cette semaine ». Pour information, la semaine dernière à Amsterdam, en marge du match entre l’Ajax et le Maccabi Tel-Aviv en Europa League, des supporters du club israélien ont violemment été attaqués par des ultras pour un bilan de cinq blessés et une soixantaine de personnes interpellées.

Autant dire que ce match entre la France et Israël, qui s’annonçait déjà tendu de base, sera donc classé à « haut risque ». En raison de ce climat de tension, peu de places ont trouvé preneurs pour l’instant, avec seulement 20 000 billets vendus sur les 80 000 places disponibles au Stade de France, alors que les autorités israéliennes ont appelé à ne pas se rendre au match. Malgré ce faible monde, 4 000 policiers et gendarmes seront quand même mobilités autour de ce match pour éviter les débordements. Présent à cette rencontre, Emmanuel Macron espère donc que le pire sera évité pour le retour des Bleus au Stade de France, après une longue absence due aux Jeux Olympiques de Paris.