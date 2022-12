France : Deschamps sélectionneur à vie, il prépare son CDI

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Grâce à la victoire de la France contre l’Angleterre samedi soir, Didier Deschamps devrait être le seul décideur de son avenir à la tête des Bleus.

Noël Le Graët avait fixé un objectif clair à Didier Deschamps pour que le sélectionneur tricolore soit le seul décideur au sujet de son avenir : atteindre la demi-finale de la Coupe du monde au Qatar. Avec la victoire de l’Equipe de France contre l’Angleterre samedi soir au terme d’un match épique, c’est chose faite. Désormais, Didier Deschamps a toutes les cartes en main et il décidera s’il continue ou non l’aventure en Equipe de France après le Mondial au Qatar. Tandis que le nom de Zinedine Zidane est très régulièrement soufflé, Mohamed Bouhfasi milite pour une prolongation de Didier Deschamps. Et le journaliste de RTL n’est pas favorable à une prolongation d’une ou deux années supplémentaires. Non, le chroniqueur voit plus loin et aimerait que Noël Le Graët offre un contrat très longue durée à l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille et de la Juventus Turin.

Mohamed Bouhafsi veut faire signer un CDI à Deschamps

« En atteignant la demi-finale de la Coupe du monde, Didier Deschamps a rempli sa part du marché, celle qui avait été fixée par la Fédération Française de Football. Néanmoins, on oublie trop souvent que son contrat se termine dans 19 jours. Reste maintenant à savoir s’il voudra continuer à la tête des Bleus mais pour lui donner envie de poursuivre l’aventure, je suis prêt à lui changer ses multiples CDD en CDI ! Pourquoi Didier Deschamps ne pourrait-il pas être notre Sir Alex Ferguson à nous ? Aujourd’hui on parle légitimement de Mbappé, de Griezmann, de Giroud… Mais le véritable héros des Bleus, c’est Deschamps. Rendez-vous compte, en un mois avant le Mondial, il a perdu Kanté, Maignan, Pogba, Kimpembe, Hernandez, Nkunku et Benzema. Donnons-lui un contrat très longue durée sans faire planer des menaces d’entraîneurs qui nous font rêver alors que lui… il nous fait gagner » a lancé Mohamed Bouhafsi sur l’antenne de RTL. Reste maintenant à voir si Didier Deschamps est dans l’optique de continuer chez les Bleus, ce dont on doute assez peu mais qui sait, le sélectionneur français a peut-être envie de quitter son poste sur un succès. Une troisième étoile au Qatar, par exemple.