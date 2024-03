France ‍: Deschamps c’est une légende, Zidane peut oublier les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Philippe Diallo n'a absolument pas ouvert la porte à une arrivée de Zinedine Zidane au sein de l'équipe de France. Pour le boss de la FFF, Didier Deschamps est le roi.

Si Zinedine Zidane n’a pas retrouvé de club depuis son départ du Real Madrid en 2021, c’est certainement parce qu’il attend le bon projet. Une aventure lui plairait plus que tout et il ne s’en cache pas, c’est de devenir sélectionneur de l’équipe de France. Pour rendre à son pays ce qu’il a pu lui offrir tout au long de sa carrière, mais aussi pour gagner des titres avec une sélection au potentiel qui ferait saliver n’importe quel entraineur. En 2022, alors que Didier Deschamps arrivait en fin de contrat à la Coupe du monde, « ZZ » croyait fermement en ses chances de prendre les commandes des Bleus, fort de ses succès impressionnants avec le Real Madrid. Il n’en a rien été, Noël Le Graët décidant de prolonger Didier Deschamps jusqu’en 2026, après la Coupe du monde sur le continent américain.

Deschamps au sommet de l'histoire de France

Un vrai camouflet pour Zidane, qui est bien décidé à attendre son tour. Viendra-t-il l’été prochain, en cas d’échec tricolore à l’Euro en Allemagne ? Impossible de le savoir, mais on ne peut pas dire que cela ouvre réellement la porte du côté de la Fédération Française de Football, où la confiance est totale envers Deschamps. La preuve, les propos dithyrambiques de Philippe Diallo, pour qui la rumeur Zidane n’a pas lieu d’exister quand un tel sélectionneur est déjà en place.

« Zinédine Zidane est un des monuments du football français, la première chose, c’est quand même d’avoir à la fois reconnaissance et gratitude pour tout ce qu’il a apporté aux Français. Ensuite, on a le plus grand sélectionneur du football français en place jusqu’en 2026… Tout est dit », a balayé le président de la FFF, qui a littéralement mis « DD » sur la plus haute marche du podium des entraineurs tricolores. « J’entretiens de très bons rapports avec Didier et je respecte beaucoup son travail. Aujourd’hui, c’est le plus grand sélectionneur de l’histoire du football français. Mon rôle est de le laisser dans les meilleures conditions pour qu’il continue à être performant. Le reste m’importe peu », a fait savoir Philippe Diallo dans les colonnes du Figaro, quand il a été interrogé sur le pouvoir de Didier Deschamps au sein de la Fédération, qui est même parfois décrit comme plus important que celui du président lui-même.