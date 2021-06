France : Cinq ans et 258 jours que Benzema attendait ça

Dans : Equipe de France.

Pas très en vue en cette première période de France - Portugal, Karim Benzema a tout de même trouvé le chemin des filets sur pénalty. Ce but marqué juste avant la pause sonne comme une véritable délivrance pour l’avant-centre du Real Madrid, puisqu’il lui permet de mettre fin à 5 ans et 258 jours de disette. Bien évidemment c’est surtout sa longue absence de la liste de Didier Deschamps qui permet d’arriver à ce total ahurissant pour un buteur de son talent. Mais en tout cas, la malédiction est finie pour KB19, la preuve avec ce second but marqué seulement quelques minutes plus tard, au début de la seconde période.