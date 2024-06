France-Belgique ‍: Révolution, les Bleus travaillent les tirs au but

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Longtemps considérée comme un exercice trop à part pour donner lieu à un travail spécifique, la séance des tirs au but a été travaillée par l'équipe de France avant le match contre la Belgique, lundi lors de l'Euro 2024.

Après la défaite des Bleus en finale du Mondial 2022 contre l'Argentine, la manière dont les joueurs français avait préparé une éventuelle séance de tirs au but avait fait polémique. Et récemment, c'est Hubert Fournier, DTN, qui avait pris les foudres de Didier Deschamps pour avoir osé parler d'un éventuel point faible de l'équipe de France. Furieux contre le directeur technique national, le sélectionneur national avait évoqué, en mars dernier, un manque de respect : « Ce n'est pas prévu au programme qu'on parle des tirs au but pendant le rassemblement. J'ai pu utiliser le mot "loterie", mais pour moi, c'est un rapport de force entre le tireur et le gardien de but. Ma position ce n'est pas que ça ne se travaille pas. » Pourtant, à deux jours du huitième de finale de l'Euro 2024 contre la Belgique, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont travaillé en perspective d'une possible séance de tirs au but face aux Diables Rouges.

La France a travaillé les tirs au but vendredi

Les Bleus se préparent pour lundi...

🇫🇷🇧🇪#FiersdetreBleus pic.twitter.com/EVy9FrSSQF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 29, 2024

Pour l'instant, les Français ont marqué deux buts dans cet Euro, dont un marqué par un joueur autrichien contre-son-camp, et l'autre sur un penalty tiré par Kylian Mbappé. Selon Le Parisien, à la fin de la séance d'entraînement de vendredi, à huis clos, Didier Deschamps a organisé un petit atelier spécifique sur les tirs au but. « Les 22 joueurs tricolores - sans exception - sont allés frapper un pénalty face à la cage occupée en alternance par Mike Maignan, Brice Samba et Alphonse Areola. Guy Stéphan, au sifflet, donnait le top départ pour chaque tireur », précise Benjamin Quarez. Une vraie révolution pour l'équipe de France, et la confirmation que le débat initié par Hubert Fournier a tout de même eu des répercussions au plus haut niveau, au point même de faire changer d'avis Didier Deschamps. En espérant évidemment que l'équipe de France gagne dans le temps réglementaire face à la Belgique (lundi à 18h sur TF1 et Beinsports).