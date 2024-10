France ‍: Aurélien Tchouaméni sera capitaine contre Israël

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le suspense concernant le nom du capitaine de l'équipe de France pour la rencontre face à Israël, jeudi soir à Budapest, a pris fin. C'est un joueur du Real Madrid qui a été choisi en la personne d'Aurélien Tchouaméni.

En l'absence de Kylian Mbappé, habituel porteur du brassard, et Antoine Griezmann ayant pris sa retraite internationale, Didier Deschamps devait désigner le nouveau capitaine de l'équipe de France parmi le groupe réuni à Clairefontaine depuis lundi pour préparer les deux matchs de Ligue des Nations face à Israël puis en Belgique. Différentes sources confirment que c'est Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain du Real Madrid, qui aura l'honneur d'être le capitaine des Bleus pour ces deux rencontres. A 24 ans, et après 36 sélections, le natif de Rouen a été préféré par le sélectionneur national à Mike Maignan et Jules Koundé. Comme le fait remarquer Le Parisien, les trois joueurs ayant le même agent, les choses devraient se passer sereinement après ce choix fait par Didier Deschamps.