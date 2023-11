France-Argentine ‍: Riolo crache sur Rothen, RMC supprime

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Gros clash sur RMC où en quelques minutes, Daniel Riolo a répondu sèchement à Jérome Rothen sur l'Argentine, Lionel Messi. La radio sportive a supprimé l'extrait en question, qui n'a visiblement pas plu.

La trêve internationale est désormais terminée, et les championnats nationaux vont pouvoir reprendre leurs droits. Mais dans la dernière ligne droite des rencontres de sélection, cela a chauffé à distance entre la France et l’Argentine pour la première place au classement FIFA. Un statut assez anodique, même si les Bleus auraient bien aimé terminer l’année au sommet, histoire de récompenser leurs bons résultats. Le nul contre la Grèce (2-2) et surtout la victoire des champions du monde sur le terrain du Brésil (0-1) ont permis à la bande à Lionel Messi de conserver cette première place.

De quoi faire un peu rager Jérome Rothen, qui a tenu à dénoncer le comportement des Argentins. Encore une fois, l’Albiceleste a beaucoup provoqué, a joué avec les nerfs de la Seleçao et a beaucoup tenté de pourrir le match pour casser le rythme, et y parvenir. Même des joueurs brésiliens plutôt calmes ont perdu patience, provoquant de grosses embrouilles. Pour Jérome Rothen, le comportement des Argentins est inadmissible et nuit clairement au football, comme cela avait été le cas pendant la Coupe du monde, notamment face à la France et contre les Pays-Bas.

Rothen allume Messi et les Argentins

🇧🇷 Rodrygo: "You coward."



🇦🇷 Messi: "We are the world champions; why are we the cowards? Look at your mouth."



🇧🇷 Rodrygo: "World champions, huh? We all know how you won it" 👀👀



Brazil 🇧🇷 vs 🇦🇷 Argentina !!!!!!!! pic.twitter.com/SipIYyrpOb — Heaven Football (@heavenfootball_) November 23, 2023

« Ils sont champions du monde et on les félicite pour ça. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la meilleure équipe du monde. Par contre, au niveau du comportement, ils sont numéros un pour se prendre pour d'autres. A commencer par la star de cette équipe, Leo Messi. Lui, maintenant qu'il est champion du monde et depuis deux ans qu'il s'est bien reposé au PSG pour la Coupe du monde... Il avait une image d'un garçon attachant, mais là il est passé de l'autre côté car il est rattrapé par la patrouille et sa vraie personnalité ressort. Aujourd'hui, on ne peut plus le toucher. Dès qu'il prend un coup il fait la réflexion qu'il a fait cette nuit à Rodrygo en disant 'eh moi je suis champion du monde'. Maintenant, on ne peut même plus le chambrer par la parole alors que ce sont les premiers à le faire », a dégoupillé Jérome Rothen, qui a bien vu son coéquipier Rodrigo De Paul allumer tous les Brésiliens qui osaient s’en prendre au octuple Ballon d’Or.

Riolo dénonce la franchouillardise minable de Rothen

La réflexion de Jérome Rothen a provoqué une réaction immédiate et sans pitié de la part de Daniel Riolo, pour qui son collègue n’accepte pas l’évidence, à savoir que l’Argentine a trouvé sa façon de gagner les matchs et de continuer à donner le meilleur sur le terrain. Et le polémiste de RMC a même rajouté un peu de provocation en expliquant que De Paul était un joueur incroyable à ses yeux. « Je suis en désaccord absolu avec ses propos. Comme souvent, Jérome a une attitude de petite supporter de base. Il a le seum de la Coupe du monde qu’il n’a pas digéré. Même les Belges n’ont pas affiché un tel seum en 2018, c’est au-delà de l’hôpital qui se fout de la charité. Jérome, dès que tu commençais à avoir une discussion un peu chaude, tu ressortais, moi j’ai fait des grands matchs de Ligue des Champions, ceci-cela. Il va reprocher à des champions du monde, et si tu n’es pas content, bah tu te tais. Rodrigo de Paul est un super joueur, je ne comprends pas que Rothen ait quoi que ce soit à dire sur lui. Il est effectivement le porte-flingue de Messi dans cette équipe, mais c’est dans la culture argentine et j’aime respecter les cultures des pays. Ils se sont toujours comportés comme ça, avec des joueurs hors du commun entourés par ses gardes du corps. Ils sont détestés par tout le monde, moi je les adore. C’est de la franchouillardise minable », a dégommé Daniel Riolo, dans un extrait qui a été supprimé des réseaux par RMC, et qui n’a donc probablement pas plu à certains…