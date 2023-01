France-Argentine, le seum ultime vient... du Brésil

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

En France, la défaite en finale du Mondial contre l’Argentine a forcément du mal à passer, mais a été acceptée désormais. Ce n'est pas le cas au Brésil.

Plusieurs décisions arbitrales litigieuses ont provoqué la colère des supporters de l’Equipe de France, dont certains ont beaucoup de mal à digérer la défaite contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Il faut dire que le penalty accordé aux coéquipiers de Lionel Messi en première mi-temps pour une supposée faute d’Ousmane Dembélé a beaucoup de mal à passer, tout comme d’autres faits de jeu au cours de la rencontre. La Coupe du monde est désormais terminée et les championnats ont vite repris leurs droits, l’occasion de passer à autre chose pour tous les supporters ainsi que les joueurs. Mais selon Paulo Cesar, ancien attaquant du Brésil (57 sélections), la victoire de l’Argentine contre l’Equipe de France en finale de la Coupe du monde s’apparente à un véritable vol. Un sacré coup de gueule qui ne manquera pas de faire réagir en France et en Argentine.

La victoire de l'Argentine contre la France, un « vol » ?

Invité à s’exprimer sur Pelé, l’ex-milieu de terrain du Brésil a dévié sur la finale de la Coupe du monde en poussant un énorme coup de gueule. « Pelé est incomparable. On ne reverra jamais un joueur de cette qualité. Il avait tout. Les dribbles, la vitesse, les deux jambes, l'impulsion extraordinaire (…) Pelé est cinq fois champion du monde (il compte les deux Coupe Intercontinentale de Pelé avec Santos), 1 300 buts dans la carrière dans les années 1960-1970. C'est pas aujourd'hui ! Et moi, je ne discute pas avec ces gens qui parlent des Messi, Maradona… Excusez-moi, mais, nous, on a gagné la Coupe du monde clairement. Les Argentins ont volé la France. C'est trop ! Il n'y a pas penalty sur Di Maria et le dernier but est hors-jeu » a lancé Paulo Cesar, qui ne digère pas non plus la victoire de l’Argentine, ennemi n°1 du Brésil, contre la France en finale de la Coupe du monde. Une déclaration fracassante qui trouvera sans doute un écho en Argentine, où l’on ne manquera certainement pas de lui répondre.