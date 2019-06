EdF : Libéré, délivré, Thauvin a enfin marqué !

Dans : Equipe de France, OM, Ligue 1.

Titulaire pour sa 10e sélection en Andorre, Florian Thauvin a inscrit son premier but avec l’Equipe de France.

Également passeur décisif, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a réalisé une prestation complète et aboutie. Un grand soulagement pour le natif d’Orléans, champion du monde 2018, mais qui n’avait jamais réussi à briller sous le maillot tricolore. Un but qui pourrait permettre au Marseillais d’enfin se libérer avec les Bleus selon lui…

« Marquer avec la France, c'est un rêve qui se réalise. C'est quelque chose d'exceptionnel et je m'en souviendrai toute ma vie. Maintenant, je vais pouvoir me lâcher complètement avec les Bleus. Je pense que je vais passer de bonnes vacances » a confié au micro de M6 un Florian Thauvin libéré par ce premier but en Equipe de France. Au meilleur des moments, alors que personne ne s’est véritablement imposé aux côtés de Giroud, Griezmann et Mbappé en attaque.