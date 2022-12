France-Argentine : Messi a maltraité Griezmann, il va le regretter

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi joue la dernière carte de sa carrière pour remporter la Coupe du monde, dimanche. La France compte bien le priver de cet honneur, surtout avec un Antoine Griezmann déchainé, et qui a un compte à rendre à l'Argentin après leur passage commun au Barça.

C’est un véritable tour de force qu’a réalisé Antoine Griezmann dans le mois de compétition que le Qatar accueille actuellement. Présenté comme le second couteau et le joueur qui pouvait sauter en fonction de ses performances, le champion du monde 2018 a immédiatement pris ses responsabilités lors de la phase de poule pour guider techniquement et mentalement l’équipe de France. « Grizi » évolue à un poste de relayeur avec un champ d’action important, ce qui lui permet d’être partout où ça chauffe, et sa facilité technique ainsi que sa forme physique épatante font de lui un élément désormais indispensable aux Bleus.

Messi sans pitié avec Griezmann au Barça

Et à chaque match, le Français arrive à frapper encore plus fort. Décisif face aux Anglais avec un centre aux petits oignons pour Oliver Giroud, il a littéralement survolé la demi-finale face au Maroc. Sourire aux lèves, Griezmann enchaîne les matchs et affiche un large sourire qui l’avait quitté depuis trop longtemps. Il faut dire que dans sa carrière en club, son passage au FC Barcelone avait mis un stop brutal à sa progression. Enfin arrivé au Barça après de longues hésitations, l’ancien de la Real Sociedad n’a jamais réussi à s’imposer chez les Blaugrana. Orphelin de Neymar, Lionel Messi n’entretenait pas de mauvaises relations avec lui en dehors du terrain. Mais sur le pré, l’Argentin fuyait toute entente ou relation privilégiée avec le Français.

Au point de faire de Griezmann un second couteau qui a fini par squatter le banc de touche malgré les 120 millions d’euros dépensés pour le faire venir de l’Atlético de Madrid. Un épisode traumatisant pour le natif de Mâcon, qui a vécu quelques humiliations, dont celle que raconte le journaliste Pete Jenson pour le Daily Mail. « On est en pleine pandémie de coronavirus, et le retour à l’entrainement se prépare à Barcelone, en mai 2020. Avec une surprise en magasin pour Antoine Griezmann. Avec des masques pour tout le monde, des cônes stérilisés à chaque entrainement, les joueurs sont désignés par petits groupes de trois. Et c’est Ansu Fati qui est choisi pour s’entrainer avec Lionel Messi et Luis Suarez, et pas Antoine Griezmann. A une époque où Messi avait autorité sur le club, c’était significatif. C’était parfaitement le genre de choses que l’Argentin aurait pu changer s’il avait voulu. Griezmann attendait un geste, il n’est jamais venu d’un Messi qui regrettait Neymar et sa capacité à prendre les espaces », explique le journaliste anglais, qui fait bien évidemment le rapprochement avec la finale de la Coupe du monde qui arrive.

De son côté ce vendredi, L'Equipe confirme également cette relation fraiche entre les deux hommes, glissant même que Lionel Messi ne se privait jamais sur le terrain, s'il avait l'occasion d'éviter de servir le Français dans le jeu. Ambiance garantie même si c'est désormais du passé. En tout cas, si Antoine Griezmann voudra surtout gagner pour garder la Coupe à la maison, l’idée de priver Lionel Messi du sacre qu’il attend plus que tout, et même de possiblement ravir le titre de meilleur joueur du tournoi, va parcourir la tête de « Grizi », qui démontre en tout cas qu’avec la confiance, il reste un footballeur hors pair. Cette confiance qu’il n’a jamais obtenue d’un certain Lionel Messi au FC Barcelone.