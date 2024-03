France-Argentine et racisme en ligne, trois personnes seront jugées

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

La finale du Mondial 2022 gagnée par l'Argentine contre la France après un scénario totalement fou a connu des effets secondaires particulièrement nauséabonds. Deux hommes et une femme iront s'expliquer devant un tribunal.

Se croyant à l'abri derrière des comptes sur les réseaux sociaux, trois internautes français ont été pris par la patrouille après avoir posté des messages et montages racistes sur X (à l'époque Twitter) et Instagram. Cette haine en ligne visait des joueurs de l'équipe de France, à savoir Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni après la défaite des Bleus lors du Mondial 2022 face à l'Argentine de Lionel Messi. Selon L'Equipe, c'est après une plainte de la Fédération Française de Football et de SOS Racisme, qui avaient repéré ces messages dès le lendemain de la finale, que les enquêteurs ont identifié les personnes qui se cachaient derrière des pseudonymes. Et la police est ensuite passée à l'action pour permettre à la justice de faire son travail.

Haine et racisme en ligne, le foot n'y échappe pas hélas

La LFP s'associe à BODYGUARD pour lutter contre les discours de haine en ligne :https://t.co/YARTbZB87K pic.twitter.com/c66kOmEpPX — SAFE (@ArbitresSAFE) September 10, 2021

Les deux hommes et la femme en question devraient être jugés le 15 mai par le tribunal correctionnel de Paris, pour « injure publique en raison de l'origine, ethnie, nation, race ou religion » et « provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, ethnie, nation, race ou religion ». Le football n'échappe pas à cette violence virtuelle, et cela même si la Ligue de Football Professionnel travaille avec une société française afin de protéger les comptes de la LFP et de ses compétitions de toutes les formes de harcèlement et de haine en ligne. La Ligue avait dévoilé que lors des deux dernières saisons de Ligue 1 et de Ligue 2 a modéré plus de 1,7 million de messages pour la LFP, dont 4,1% étaient haineux. Il y a encore du travail à faire pour rendre les réseaux sociaux plus paisibles, même si cela ressemble à une mission impossible.