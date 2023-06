France ‍: Allo c'est Deschamps, l'appel qui n'a rien changé

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Français de naissance, Robin Le Normand a finalement opté pour la sélection espagnole. La presse ibérique explique ce choix par le fait que Deschamps l'ait ignoré en Equipe de France. Mais, la réalité est tout autre selon le joueur de la Real Sociedad.

Le Made in France fait recette dans le football espagnol. Après Aymeric Laporte, un autre français de naissance a été attiré dans les filets de la Roja. Robin Le Normand a tout du vrai espagnol, ayant passé pratiquement toute sa carrière à la Real Sociedad. Arrivé dans le club basque en 2016 en provenance du Stade Brestois, il ne l'a plus quitté depuis. Une régularité impressionnante pour le défenseur central au sein d'un futur qualifié en Ligue des champions. Mais, cela n'a pas suffi pour le voir arriver en Equipe de France. Non sélectionné en bleu, Le Normand a pris la nationalité espagnole pour jouer avec la Roja.

Deschamps regarde bien la Real, il a contacté Le Normand

Un choix regretté en France mais apprécié par le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente. Ce dernier n'a pas hésité à tacler Didier Deschamps, estimant que « si la France ne l'a pas appelé, c'est parce qu'elle ne l'a pas beaucoup vu ». Il faut dire que juste avant Didier Deschamps avait été blessant en conférence de presse. Le 31 mai dernier, pour l'annonce de sa liste, il avait réagi au cas Le Normand en lâchant que le défenseur ne jouait pas « dans un grand club européen » selon lui. Des mots étonnants qui semblaient exprimer un mépris. Mais, ils ne sont pas conformes à la réalité.

🗣️ Robin Le Normand: "Después de llevar ocho años de carrera en España, cuando me llamó el seleccionador tomé rápidamente la decisión".



🚘 Acompañamos al central en sus primeros pasos con la @SEFutbol. ¿Te vienes?



ℹ️ https://t.co/rkdwGdfrgd#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/ChD8NqgnQ3 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 9, 2023

En effet, Deschamps n'a pas snobé Le Normand à la Real Sociedad, il l'a même contacté personnellement pour le faire venir en Equipe de France. C'est le défenseur lui-même qui l'a avoué au journal Marca. « La vérité est que oui, il y a eu des appels. C'est une très bonne personne, mais mon idée était très claire et je n'avais aucun doute. Je suis très heureux et convaincu de la décision que j'ai prise. Je préfère que ces conversations soient confidentielles », a t-il révélé dans l'interview. De quoi lire les propos de Deschamps du 31 mai dernier d'une autre manière. Le sélectionneur français était peut-être frustré d'avoir raté un bon coup avec ce défenseur solide de la Liga. Le futur lui donnera rapidement une réponse puisque Le Normand sera utilisé par l'Espagne dans le final four de la Ligue des Nations dans quelques jours.