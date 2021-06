France-Allemagne : C'est reparti comme en 18 !

Dans : Equipe de France.

Solidité défensive et abnégation, l’équipe de France a dominé l’Allemagne à Munich (1-0). L’Euro est bien lancé, dans la lignée de ce qui avait fait le sacre des Bleus en 2018.

France bat Allemagne 1-0

But pour la France : Hummels (20e csc)

Pour le choc de cette première semaine de l’Euro, le public était au rendez-vous à l’Allianz Arena de Munich, avec même un joli contingent français qui faisait honneur aux champions du monde. Sur le terrain aussi, l’intensité était au rendez-vous avec un début de match énergique et avec de l’engagement des deux côtés. L’Allemand parvenait à mettre en place son jeu de possession, tandis que la France se plaisait à presser par intermittence, et à se projeter rapidement devant. Cela payait assez rapidement, avec un beau changement d’aile de Pogba pour Hernandez, dont le centre au cordeau était repris par Hummels dans son propre but (0-1, 20e). Pour le reste, la défense tricolore affichait une vigilance parfaite, et seuls deux coup-francs mal tirés par Kroos.

Après le repos, l’emprise allemande était encore plus palpable, même si encore une fois, la défense tricolore tenait très solidement. Et les contres faisaient toujours aussi mal, à l’image de ce but marqué dans un trou de souris par Mbappé, mais refusé pour hors-jeu (67e). Le but de Benzema était aussi refusé pour un hors-jeu d’un cheveu de Mbappé (84e), ce qui faisait que les Bleus restaient sous pression jusqu’au bout. Mais la défense de fer alignée par Didier Deschamps tenait bon jusqu’au bout, pour offrir une précieuse victoire française.