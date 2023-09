France ‍: 18 mois de combat, Mbappé signe enfin ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

En mars 2022, Kylian Mbappé avait fait parler de lui en décidant de ne pas se présenter à une opération commerciale de l'équipe de France. Le joueur du PSG et quelques partenaires voulaient renégocier la convention sur les droits à l'image.

Kylian Mbappé est toujours très soucieux des questions autour du droit à l'image. Le capitaine de l'équipe de France compte bien se faire respecter. Son intention ? Ne pas prendre part à des événements qui mettent en avant des marques avec lesquelles il n'est pas en adéquation. Depuis mars 2022, Mbappé demandait à ce que la convention entre la FFF et les joueurs soit revue. Cette action coup de poing avait fait suite au mutisme de l'instance et de Noël Le Graët sur le sujet, persuadés que la star tricolore n'irait jamais au bras de fer. Finalement, la fédération a été obligée d'ouvrir la porte mais voulait aussi y trouver son compte afin de ne pas perdre trop d'argent. C'est désormais chose faite, la FFF a annoncé qu'une nouvelle convention avait été convenue avec les Bleus.

Mbappé gagne face à la FFF

Dans son communiqué, la FFF indique en effet : « Elle traduit une vision commune entre les joueurs et la Fédération autour des valeurs de l'équipe de France et l'importance de son rayonnement au service du développement de la pratique du football en France. Ce nouveau cadre permettra une relation équilibrée et claire en ce qui concerne la gestion du droit d'image de l'équipe et des joueurs qui la composent et établira un cadre concerté d'évolution et de suivi de la mise en oeuvre de la Convention. » Philippe Diallo, nouveau président de l'institution française, a rajouté de son côté : « Je tiens d'abord à saluer l'esprit de responsabilité des joueurs, la qualité de nos échanges et le climat de confiance dans lequel ils se sont déroulés. Les joueurs de l'équipe de France, notamment le capitaine Kylian Mbappé et le vice-capitaine Antoine Griezmann, ont parfaitement conscience du rôle qui est le leur en sélection et qu'ils jouent pour le rayonnement du football français. C'est dans ces conditions que nous avons pu trouver un compromis qui tient compte des demandes d'évolution légitimes qu'ils avaient formulées et qui préserve les intérêts de la Fédération et de ses partenaires. Nous avançons tous main dans la main vers l'Euro, dans un climat de confiance et de transparence ». Voilà donc une bonne chose de faite mais qui met une fois de plus en lumière le poids d'un joueur comme Kylian Mbappé, qui aura fait bouger les lignes sur une convention qui n'avait pas bougé depuis des années, malgré un monde du football qui, lui, bouge.