Foot féminin ‍: Une pétition en ligne secoue la France ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

La coupe du monde féminine se rapproche et la France n'a toujours pas de diffuseur désigné. Une situation qui exaspère une légende des Bleues, Marinette Pichon. L'ancienne joueuse de l'Equipe de France tente désormais d'agir en personne.

L'Equipe de France féminine est menacée d'écran noir au prochain mondial. Celui-ci aura lieu en juillet prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande et la FIFA n'a pas trouvé de diffuseur en France. Malgré ses plaintes répétées, l'instance mondiale n'a pas reçu d'offres financières à la hauteur de ses attentes. Le bras de fer s'éternise, obligeant la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera à intervenir dans le dossier. L'Etat peut-il arranger la situation ? Marinette Pichon n'a pas attendu d'obtenir la réponse pour réagir de son côté. La légende des Bleues aux 112 sélections et 81 buts n'en peut plus de ce blocage.

Pichon lance une pétition pour avoir un diffuseur

Elle a ainsi lancé une pétition en ligne le 25 mai dernier pour qu'une chaine française achète les droits du Mondial et diffuse les matchs. Elle explique sa démarche dans un texte accompagnant la pétition. « À moins de deux mois du coup d'envoi, la Coupe du monde de foot Dames n'a toujours pas de diffuseur dans l'Hexagone. Il serait scandaleux que les matches des Bleues ne soient pas retransmis à la télévision française. […] Je demande aux chaînes françaises d'acheter les droits et de diffuser les matches à venir. Ce serait justice : le football dit féminin passionne, j'en veux pour preuve le succès de la dernière Coupe du monde (2019) et du dernier Euro (2022) », écrit-elle.

À moins de deux mois de son coup d’envoi, la Coupe du monde de foot féminine n’a toujours pas de diffuseur en France. Marinette Pichon, l’ex-star des Bleues, a décidé de porter une pétition pour éviter l’écran noirhttps://t.co/I9DVrXqRVM — Le Parisien (@le_Parisien) June 2, 2023

Son initiative commence à attirer du monde. 98 000 personnes ont signé sa pétition, mettant en lumière l'envie d'une certaine partie de la population de voir les matchs de son équipe nationale féminine. Néanmoins, pas sûr encore que cela ne fasse changer d'avis les principaux groupes audiovisuels français. Ceux-ci attendent toujours plus de souplesse de la part de la FIFA et ils ne sont pas les seuls. Pour rappel : l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne sont dans le même cas de figure concernant la diffusion du Mondial 2023. Et la crainte d'audiences décevantes pour ces matchs en plein été ne provoquera probablement pas la sortie de millions d'euros des poches des diffuseurs privés, qui n'achèteront pas une épreuve à perte.